El importante cambio físico que ha sufrido Jessica Cediel, tras someterse a un tratamiento médico

Jessica Cediel es una de las presentadoras de televisión y modelos más populares en Colombia. La razón de ello se debe a que esta bogotana ha estado frente a las pantallas no solo de medios nacionales, sino también internacionales.

Sumado a esto, la celebridad cuenta con una significativa cantidad de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una de las colombianas más apoyadas en los escenarios de interacción social, sin dejar de mencionar que también se ha desempeñado como actriz en algunas producciones cinematográficas.

Entre lo más reciente, la figura pública reveló que dejó la tierra que la vio nacer y se fue a vivir a Estados Unidos, territorio en donde ha vivido en diferentes oportunidades, ya que trabajó con varias cadenas de televisión que se sitúan en el país anglosajón.

Ante esto, las apariciones de Cediel en redes sociales, primordialmente en Instagram, han cesado un poco, pero la colombiana volvió a los escenarios digitales donde hizo una que otra confesión.

Como es común de Jessica, lo primero que dijo frente a la pantalla de su teléfono celular es que se encuentra enfocada en su salud, mucho más porque su vida tuvo un drástico cambio desde que, hace años, fue víctima de biopolímeros.

Entonces, para la host de TV es esencial mantener su estado de salud en las mejores condiciones posibles. Por ello, dio a conocer que actualmente se sometió a un tratamiento médico con el que espera contribuir a su cuerpo, primordialmente en la alimentación y abdomen.

Según las recientes declaraciones de la multifacética presentadora, su ausencia en las redes es debido a que se encuentra enfocada en sí misma: “Estoy muy feliz. Estoy muy contenta. Yo sé que he estado perdida, pero estoy viviendo, mi amor, estoy viviendo. Hay una vida aparte de las redes sociales y es la vida real”, manifestó la influenciadora y también creadora de contenido.

En la misma línea, aunque dio pocos detalles, la famosa expresó que pronto aparecerá en nuevos proyectos, tanto de Estados Unidos como de Colombia; además, indicó que se siente “superlinda”, puesto que se encuentra haciéndose en su organismo un programa de renovación celular y de regeneración del intestino.

“Si ustedes no sabían, les cuento, el segundo cerebro es el intestino y cuando uno come, que la comida es la medicina y la vida, pues, obviamente, se absorbe todo lo que necesita nuestro cuerpo para estar espectacular, para estar sano que es lo más importante; entonces estoy haciendo ese programa y me ha ido superbién”, relató Jessica Cediel.

Cambios físicos

De acuerdo con lo compartido por la modelo bogotana, entre los cambios físicos que se han hecho notorios por la implementación del programa de renovación celular y de regeneración del intestino, se encuentra un mayor brillo en su cabello y piel. En adición, también se adelgazó.

“Les tengo que confesar que sí me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’, los que me conocen, que saben que soy proporcionada, bueno estoy más ‘delgadita’, algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento supersaludable; la piel se me ha limpiado muchísimo, las manchas se me han aclarado muchísimo con la alimentación”, aseguró la presentadora de televisión.

En resumen, Cediel finalizó contándoles a los internautas que se siente bien y feliz, pero lo más importante de todo es que lo hace por salud más que por físico.

“Me estoy preparando para muchas cosas, pero no los olvido”, compartió la modelo y también dio un mensaje en inglés, ya que puntualizó que entre sus más de 10 millones de seguidores que tiene en Instagram, hay usuarios que hablan español y otros que hablan la lengua estadounidense.

