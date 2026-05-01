Jessica Cediel expuso preocupante situación que vive y dejó advertencia: “Hace años vengo batallando con esto”

En la farándula colombiana hay nombres que se han el cariño de los televidentes, y Jessica Cediel es uno de ellos. Muchos la recuerdan por su paso por el programa Muy buenos días, del Canal RCN, donde compartió pantalla con Laura Acuña y el fallecido Jota Mario Valencia.

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Pero su presencia no se quedó solo en la televisión. Con el tiempo, Jessica también se ha mantenido muy activa en redes sociales, en donde sigue conectada con sus seguidores, los cuales viven pendientes de lo que ella publica.

Justamente a través de esas plataformas, la presentadora volvió a encender las alarmas.

Según contó recientemente, otra vez está siendo víctima de suplantación de identidad, y por esta razón, aprovechó sus redes para lanzar una advertencia directa y pedirles a sus seguidores que no caigan en posibles engaños.

“Desgraciadamente me vuelve a suceder”, dijo la presentadora, dejándose ver totalmente afectada al ver que las personas malintencionadas siguen utilizando su imagen para cometer fraudes y engañar a la gente.

Jessica Cediel Foto: Instagram @jessicacedielnet

¿Cómo están robando utilizando la imagen de Jessica Cediel?

Según contó la presentadora bogotana, estas personas toman fotos de ella, crean perfiles con las mismas, contactan tanto hombres como mujeres haciéndose pasar por ella para entablar relaciones sentimentales, y así, cuando ya hay cercanía, proceder a pedir dinero inventando varias excusas.

“Hace años vengo batallando con esto”, añadió Jessica y aprovechó el espacio para advertir a sus seguidores, ya que este año ha hecho que personas tengan pérdidas económicas reales: “Por favor, no caigan, que no soy yo”.

Jessica Cediel Foto: Instagram @jessicacedielnet

Lo que llamó la atención de lo que contó Jessica Cediel fue que al parecer, quienes están haciendo esto sería una red que usa su imagen a nivel internacional, pues tiene conocimiento de que la suplantación ha llegado a otros países, lejos de la frontera colombiana.

“Hay personas que continúan infortunadamente utilizando, no sé, o mi imagen o mi nombre para seguir suplantándome y supuestamente tener relaciones sentimentales con personas de diferentes partes del mundo”, agregó la presentadora.

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Por último, Jessica le pidió a su comunidad de seguidores que por favor siempre verifiquen que la cuenta con la que interactúan tenga el ‘check’ o chulito azul, para que tengan certeza que es la cuenta oficial de ella, y no una de las tantas que le han creado estas personas malintencionadas que solo buscan robar con la imagen de ella.