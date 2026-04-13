Jessica Cediel preocupó con imagen desde el hospital y alarmó con mensaje: “Más allá que acá”

Jessica Cediel se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, respaldada por una trayectoria sólida en televisión y distintos medios. Su estilo cercano y su carisma le han permitido mantenerse vigente y conservar una amplia base de seguidores, pese a las críticas.

Jessica Cediel habló sobre foto en funeral de su papá e hizo frente a críticas por gesto: “Gente inhumana, que no tiene corazón”

No obstante, en los últimos días la presentadora generó preocupación entre sus fanáticos en redes sociales tras compartir una publicación que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

La también modelo difundió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece en un centro médico, lo que dejó ver que estaba siendo atendida por profesionales. En el post se le observa acostada en una camilla, usando una bata azul, tapabocas y con un oxímetro de pulso, lo que desató múltiples reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

El clip la mostraba mirando a la cámara, despertando curiosidad por un mensaje que acompañó la publicación. De hecho, allí se detalló que estaba entregada a su fe, esperando que este proceso saliera bien.

Lo que preocupó a los fanáticos de la presentadora fueron las palabras que dejó, ya que aseguraba que no sabía si estaba “más allá que acá”, haciendo referencia al posible malestar o enfermedad que tenía.

“A veces no sé si estoy más acá o más allá que acá… no termino de salir de una, cuando llega la otra”, escribió en la publicación.

“En fin, sea lo que sea, Dios está en control”, agregó.

La publicación fue comentada por varias personas, quienes la criticaron y apoyaron en este momento que atravesaba. Hubo quienes afirmaron que era para llamar la atención, mientras que otros oraron por su bienestar.

Cabe aclarar que Jessica Cediel, quien ha sido objeto de críticas por su inclinación política, no ha dado detalles de lo sucedido, por lo que se desconoce la causa de la hospitalización.

Habrá que esperar a conocer más sobre su recuperación, dependiendo de si lo hace público en sus historias o contenidos digitales.