Jessica Cediel, desde el hospital, expuso situación que vive; fue internada por urgencias y dejó mensaje

Jessica Cediel se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas dentro del entretenimiento colombiano, gracias a la carrera que ha forjado en televisión y otros medios de comunicación. Su carisma y cercanía con la audiencia le han permitido mantenerse vigente y contar con el respaldo de miles de seguidores.

En tiempos recientes, la presentadora ha dado de qué hablar por motivos diferentes a su trayectoria profesional. Las convicciones personales que ha adoptado, el estilo de vida que eligió y la nueva etapa que vive en Estados Unidos han generado múltiples reacciones, tanto de apoyo como de sorpresa, entre quienes siguen de cerca su camino.

Sin embargo, recientemente, Jessica Cediel alborotó a sus fieles seguidores de redes sociales con una inesperada noticia, dando a entender que probablemente no se encontraba bien de salud.

La celebridad subió una fotografía a su cuenta oficial de Instagram, revelando que se encontraba en un hospital, recibiendo atención médica. La famosa estaba recostada en una cama, con una bata azul y un tapabocas, mientras tenía la manilla de atención.

Aunque no profundizó en lo que sucedía, la preocupación abundó en los curiosos, quienes deseaban saber qué había pasado con su cuerpo. La colombiana únicamente señaló que este proceso duraría unos días, por lo que se quedaría hospitalizada mientras mejoraba el tema que llevaba.

Jessica Cediel, que ha recibido críticas en redes, reiteró que todo estaba bajo control de Dios, decidiendo cuál sería el designio de las cosas con el pasar del tiempo. Esto fue claro para entender su forma de lidiar con todo, precisamente cuando no tenía las soluciones a la mano.

“Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y todo tiene un para qué. Los amo, bye”, escribió en la publicación, donde ubicó este mensaje para reflejar cómo se encontraba.

Jessica Cediel compartió un post sobre su estado de salud. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Varias personas suelen estar pendientes del estado de salud de la celebridad, teniendo en cuenta que ha atravesado distintos procedimientos para estar estable. Muchos le suelen enviar palabras de apoyo, esperando que se recupere de forma favorable.