Jessica Cediel envía contundente mensaje a quienes la critican por sus bailes en redes

Así se pudo ver en los comentarios del video, donde se pueden leer opiniones como “Ya cansa con lo mismo”; “ ¿No que es cristiana, y esa vestimenta? ”; “Por qué no se pone a hacer algo más productivo”. “ ¿Será que no la ha visto el pastor? ”.

Ante las críticas, la presentadora no se quiso quedar callada , por lo que decidió responder por medio de las historias de su Instagram, donde enfatizó en que no se deben idealizar personas y que si tanto les llega a molestar un contenido, bloqueen .

“Gente que no tiene vida (…). Primero, no idealicemos a las personas, ni siquiera si son personas públicas, todos somos iguales y, segundo, tengan calma para responder o ignorar. Si es algo que realmente fastidia, bloqueen, pero no contaminen su corazón con esa energía que no es necesaria cuando la pueden llenar de cosas más positivas”, expresó Jessica Cediel.