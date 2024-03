Critican a Jessica Cediel por usar provocativo atuendo en sus redes sociales: “¿No puede dar consejos vestida?”

“Todo aquello bonito que vivimos, que compartimos con las personas, en los momentos que tuvimos la oportunidad de brillar, de ser felices... Hay gente que no le va a gustar tu brillo, hay gente que no le va a gustar tu éxito, hay gente que no le van a gustar tus logros. No importa, déjalos, recibe todo con amor, enfócate en lo tuyo y vive tu vida feliz”, expresó Cediel, concentrada en la intención de su post.