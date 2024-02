Carolina Gaitán reveló nuevos detalles sobre su embarazo: “Me di cuenta por intuición”

Nuevos detalles sobre su embarazo

Según sus declaraciones, actualmente se encuentra grabando un nuevo proyecto televisivo, lo que ha hecho que esta nueva etapa sea aún más emocionante e inesperada. “Los hijos tienen que llegar en el momento menos esperado para que se haga realidad, porque uno siempre dice no es el momento, voy a postergarlo un poquito y ya llegó la hora y he tenido mucho apoyo y felicidad”, aseguró la actriz.

De hecho, la famosa afirmó que se realizó unas 18 pruebas de embarazo para asegurarse, ya que realmente no esperaba estar embarazada, pero aun así no se ha convertido en ningún obstáculo para continuar con sus proyectos. “Salomón se ha portado espectacular, no he tenido síntomas pesados que no me permitan trabajar”, dijo la cantante.