“Exigimos respeto”: Familiares de Ariadna Gutiérrez sobre insultos hacia la exreina en ‘La Casa de los Famosos’

Para la temporada de este 2024 del formato, entre los participantes ingresaron dos personalidades colombianas, además de Ariadna ingresó Gregorio Pernía , siendo este último uno de los favoritos del público, gracias a personajes como ‘El titi’, en Sin senos no hay paraíso , aunque en pasados días abandonó el proyecto de telerrealidad.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido, absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno […] Eres presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces’”, fueron parte las palabras con las que Adame se refirió a la colombiana.