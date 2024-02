Las razones por las que Gregorio Pernía abandonó ‘La Casa de los Famosos 4’

Para la temporada de este 2024 de La casa de los famosos en Estados Unidos, entre los participantes hay dos Colombianos, Ariadna Gutiérrez y Gregorio Pernía , siendo este último uno de los favoritos del público, gracias a personajes como ‘El titi’, en Sin senos no hay paraíso , apodo por el que es llamado en redes.

“ Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo e intenso . Tuve un aprendizaje muy grande en el que puso a prueba mi paciencia y tolerancia, espero no quedar en deuda con nadie”, fueron parte de las palabras con las que Gregorio se despidió de sus compañeros de reality.

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón, como un órgano fuerte que es mi familia”, fueron las palabras con las que empezó a expresar sus razones