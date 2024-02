Ariadna Gutiérrez arrasó en ‘La casa de los famosos 4′; le cantó la tabla a compañera y Alfredo Adame la llamó “arpía”

Ariadna Gutiérrez contra Sophie Durand en ‘La casa de los famosos 4′

El artista no se contuvo ante su molestia y catalogó a la exseñorita Colombia como una “arpía y soberbia”, pues consideraba que no aportaba nada a la casa.

“Ariadna es un cero a la izquierda, no aporta nada, no es simpática, no es agradable, es una cretina arrogante y soberbia, no da rating ni absolutamente nada. Va y lleva chismes. Es una arpía igual que la otra (Maripily)”, dijo el presentador de la pantalla chica.