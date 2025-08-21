Se repite la historia de Ariadna Gutiérrez; reinado colombiano coronó a la candidata equivocada

En la noche del lunes 18 de agosto, se llevó a cabo el reinado de Circasia, para el cual las representantes de cada uno de los barrios de municipio, ubicado en el departamento del Quindío, cumplieron con los requisitos de los organizadores y estuvieron desfilando sobre la tarima con el fin de llevarse la corona y obtener los beneficios de ser la ganadora.

Sin embargo, en medio de lo que fue el espacio de conocer los resultados y la decisión del jurado calificador, ocurrió un error que hizo que muchos recordaran el caso de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015, pues se coronó a la candidata equivocada.

Ariadna Gutiérrez cuando le quitaron la corona de Miss Universo. | Foto: Getty Images

Pese a que el encargado de leer el sobre con la ganadora nombró a Natalia Hernández, representante de Las Mercedes, como la mujer con más alto puntaje, la realidad es que el premio era para Ximena Espinosa Olivera, de La Pizarra.

“Hay un error y hay que corregirlo. Son cosas que pasan, hay que arreglarlo. El ser humano no es perfecto y cualquiera se equivoca. Tenemos que remediar el error y bueno, la Reina de la Libertad 2025 es la representante del barrio La Pizarra”, dijo un hombre que tomó el control de la situación al percatarse de lo ocurrido.

Por otro lado, una de las responsables del staff aclaró que, pese al error que se cometió en la gala, era importante que la verdadera ganadora recibiera la corona y se presentara frente a su público.

“Ofrecemos excusas a nuestras candidatas y a nuestro público asistente por la situación que se acaba de generar. Nos excusamos, es un error humano que se puede cometer, pero el jurado calificador ha sido muy claro con su decisión y la candidata representante de La Pizarra es la reina de los circasianos”.

Como era de esperarse, el momento generó polémica en internet y desató fuertes comentarios en contra de los organizadores del evento.