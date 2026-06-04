Ariadna Gutiérrez y la última colección de joyas de Dior

Desde su última aparición en la alfombra roja del Festival de Cannes, en el estreno de ‘The Beloved’, Ariadna Gutiérrez no ha dejado de sorprender. En aquella ocasión usó un exquisito vestido de lentejuelas firmado por Stephane Rolland, el diseñador francés reconocido por sus volúmenes, que acompañó con diamantes y rubíes de Chopard.

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En su paso por Cannes, la modelo también asistió a la premier de KARMA, el thriller psicológico dirigido por Guillaume Canet, director francés, donde lució un radiante vestido blanco de edición limitada de ATELIER LA FEMME de WONÁ Concept, la firma neoyorquina de alta moda. Las joyas también eran de Chopard: esmeraldas, para ser precisos.

La verdad es que la modelo colombiana está en su pico más alto, vistiendo con estilo y sofisticación en cada una de sus citas, y ahora fue el turno de Dior.

El origen de Diorissima viene de la triangulación de tres elementos: la belleza de los jardines, la profundidad del océano y el misterio del cielo. Foto: Instagram de Ariadna Gutiérrez

En Diorissima, la nueva colección de alta joyería ideada por Victoire de Castellane, la directora creativa del Departamento de Joyería de la maison, Ariadna luce fabulosa por las calles de Venecia con algunos de los collares y anillos de la nueva colección.

Inspirada en la naturaleza, el arte y la maestría artesanal, Diorissima está concebida como una trilogía que une la belleza de los jardínes, las profundidades del océano y la inmensidad del cielo. Son 141 piezas creadas bajo los estándares más altos de la finura y la sofisticación, utilizando gemas preciosas como los ópalos.

Ariadna Gutiérrez en Venecia para la nueva colección de joyas de Dior. Foto: Instagram de Ariadna Gutiérrez

Diorissima: alta joyería

El lanzamiento de Diorissima fue en el corazón del Lido de Venecia: el memorable Palazzo del Casino, una imponente construcción de la década de 1930 que hoy funciona como centro de convenciones. Las modelos recorrieron la pasarela con siluetas diseñadas por Jonathan Anderson, director creativo de Dior. “Es la primera vez que modelos de alta costura magnifican estas composiciones de joyas”, detallaron desde la maison.

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Las 141 piezas de Diorissima brillaron con una selección de vestidos bustier, piezas drapeadas, trajes fluidos, chifones, microplisados y unos cuantos toques de terciopelo, organza y perlas.

Diorissima cuenta con 141 piezas de alta joyería. Foto: Instagram de Ariadna Gutiérrez

“Al fusionar abstracción y naturalismo, la directora creativa pone en relieve el excepcional legado de Dior y el esplendor de la ciudad de los canales a través de sus tres universos fascinantes: la exuberancia vegetal, las profundidades acuáticas y las misteriosas constelaciones”, agregaron desde Dior.

Así, Diorissima se convierte en un homenaje a la naturaleza, la superstición y la magia de los sueños, y la base de la creación de la maison. Por eso la elección de Ariadna no fue una casualidad. Una mujer cuyo estilo guarda el mejor de los misterios: la autenticidad.