Luto en la familia Kardashian: Muere Mary Jo “MJ” Campbell, madre de Kris Jenner, a sus 91 años

La familia Kardashian-Jenner atraviesa un nuevo momento de duelo tras conocerse el fallecimiento de Mary Jo “MJ” Campbell, madre de Kris Jenner y abuela de las Kardashian-Jenner. La noticia fue confirmada por la famosa empresaria a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida y varias fotografías familiares.

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En el texto describió a su madre como “el corazón de nuestra familia” y destacó el impacto que tuvo en la vida de sus hijos y nietos. La matriarca de la familia había enfrentado distintos problemas de salud a lo largo de los años. Medios internacionales señalaron que logró superar un cáncer de mama y posteriormente un cáncer de colon, además de otras complicaciones asociadas a la edad. Falleció apenas unos días antes de cumplir 92 años.

En su publicación, Jenner expresó que su madre le enseñó el valor del amor incondicional, la resiliencia y la importancia de la familia. También recordó las conversaciones diarias que mantenían y agradeció las enseñanzas que, según afirmó, marcaron su vida y la de las generaciones siguientes. “Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada consejo que compartiste y por cada momento en que nos amaste tan plenamente”, señaló.

Para los seguidores del reality Keeping Up with the Kardashians, MJ —como la llaman cariñosamente— es una figura familiar, ya que participó en numerosos episodios del programa. Foto: Instagram @krisjenner

Kris Jenner mostró su lado más sensible, relatando lo que será el refugio emocional de su familia tras esta partida: “Nuestros corazones están destrozados, pero encontramos consuelo al saber que un amor como el tuyo nunca se va por completo. Tu amor seguirá viviendo en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que compartamos y en cada vida que tocaste”.

“Cuando mire a mis hijos y a mis nietos, siempre veré partes de ti en todos nosotros. No hay una sola parte de mí que no haya sido moldeada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque pasé mi vida intentando vivir de una manera que te hiciera sentir orgullosa”, complementó.

MJ nació en Arkansas y tuvo una vida vinculada a diferentes actividades comerciales y sociales antes de convertirse en una figura conocida por el público a través de los realities familiares. Este fallecimiento es una pérdida para la familia Kardashian-Jenner, que en los últimos años también enfrentó la muerte de Karen Houghton. “Tu amor seguirá viviendo en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que compartamos y en cada vida que tocaste”, culminó Jenner.