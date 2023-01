Dos hijos de Kim Kardashian debutan en el cine

Kim Kardashian es una de las famosas con más sabiduría a la hora de saber en qué momento de la vida se empieza a monetizar a la propia familia, asunto que aprendió de su misma madre, la empresaria Kris Jenner, quien sabía desde el inicio que sus hijas eran una mina de oro y cuando salió el escándalo del video sexual de Kim supo que era la oportunidad perfecta para llevar a todo el “klan” a la fama absoluta, lográndolo con creces.

A partir de ese momento, Keeping Up With the Kardashians se convirtió en uno de los ‘shows’ de telerrealidad más famosos de la historia de la televisión y con él sus integrantes tomaron un cohete directo al éxito, facturando millones de dólares, no solo con las emisiones de los capítulos, sino con los patrocinadores del show y las marcas que empezaron a trabajar con las socialités en solitario, generando así la familia real actual de Estados Unidos, por mencionar un estatus específico.

La mediática Kardashian sabe muy bien el tesoro que tiene con sus hijos. Foto: Instagram @kimkardashian. - Foto: Foto: Instagram @kimkardashian.

El caso es que toda esta experiencia le ha enseñado a Kim que todo puede ser material dentro de la industria del entretenimiento y sus hijos también pueden hacer parte de ella, pues desde chicos han estado inmersos en ella gracias a las grabaciones de los realities en los que ha participado su familia, siendo el último The Kardashians, que se emite por Hulu.

Por eso, Kim le ha dado el aval a sus hijos mayores, North y Saint, de prestar sus voces para la nueva cinta que se está produciendo, ‘Paw Patrol: The Mighty Movie’, la llegada a la pantalla grande de una de las caricaturas más famosas de las nuevas generaciones de niños, que incluso fue tema del pasado cumpleaños de Psalm, el menor de los West Kardashian.

North, de 9 años, y Saint, de 7, estarán acompañados de su madre, quien también participará en la cinta y, obviamente, estarán dirigidos por el equipo técnico tanto de la cinta como del grupo especial que siempre está con la socialité día y noche, controlando cada paso laboral que den los jovencitos. Dicha película está programada para ser estrenada en octubre de 2023.

Las Kardashian monetizan su vida a través de realities. Instagram @khloekardashian - Foto: Instagram @khloekardashian

Kim Kardashian tira la casa por la ventana con el cumpleaños de su hija Chicago, con temática de Hello Kitty

Si alguien sabe cómo hacer fiestas inolvidables en Hollywood es la mediática Kim Kardashian, más cuando se trata del cumpleaños de alguno de sus hijos, pues ahí sí no hay ninguna austeridad que valga, pues ella gasta lo que sea con tal de ver a sus retoños felices, así pidan pintar todo un palacio de rosado, como sucedió en el último cumpleaños de Chicago, la tercera hija de Kim con el rapero Kanye West.

La pequeña, que nació a través de un vientre subrogado y ahora tiene cinco años, le pidió a su mamá que por favor su fiesta tuviera una temática muy infantil y muy rosada, todo porque quería que el protagonista, además de ella, fuera una de las caricaturas más queridas en todo el mundo, que ha enamorado a muchas generaciones desde los años 70, que fue estrenada en Japón y posteriormente en Estados Unidos.

La mediática decoró toda su casa de Hello Kitty para su hija. Foto: Instagram @kimkardashian. - Foto: Foto: Instagram @kimkardashian.

Se trata de Hello Kitty, famosa gatita que terminó haciendo presencia en el cumpleaños de la minikardashian, tanto en las bombas como en la decoración, algunos artículos de transporte para niños, en la comida y hasta terminó apareciendo gracias a una actriz que se vistió como la caricatura y entretuvo a la cumpleañera, sus hermanos, sus primos y algunos amigos exclusivos que pudieron asistir al agasajo privado, donde también estuvo Kriss Jenner, la abuela orgullosa de Chicago.