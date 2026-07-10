Privacidad y lujo: aquí es donde las celebridades escapan del mundo durante el verano

Turner emprendieron una luna de miel por Italia que despertó el interés de la industria del lujo. Su itinerario incluyó el histórico Hotel Il Pellicano, en Porto Ercole; Villa TreVille, en Positano; Hotel Locarno, en Roma; La Posta Vecchia, ubicado a las afueras de la capital; Palazzo Margherita, propiedad del director Francis Ford Coppola, y el San Domenico Palace, en Taormina, famoso por haber sido escenario de la segunda temporada de The White Lotus.

El Hotel Il Pellicano, que abrió sus puertas a los visitantes en la década de 1960, sigue siendo uno de los grandes símbolos del verano italiano. Sus terrazas sobre el mar Tirreno y su atmósfera reservada han atraído durante décadas a figuras como Jackie Kennedy, Sophia Loren y, más recientemente, a celebridades que buscan escapar de los reflectores sin renunciar al lujo.

A su vez, la Riviera Francesa volvió a convertirse en punto de encuentro de empresarios y celebridades. Jeff Bezos y Lauren Sánchez fueron vistos recorriendo Saint-Tropez y otros exclusivos destinos del sur de Francia pocas semanas después de su mediática y polémica boda en Venecia, reafirmando que la Costa Azul sigue siendo uno de los destinos favoritos del jet set internacional.

Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, aprovecha sus vacaciones para disfrutar todos los lujos que brinda el mar Mediterráneo. Foto: Instagram: laurensanchezbezos

Precisamente, la boda del fundador de Amazon convirtió a Venecia en el epicentro de la farándula y la alta sociedad durante varios días; Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Tom Brady, Kim Kardashian, Kris Jenner, Ivanka Trump, Karlie Kloss y Orlando Bloom fueron algunos de los invitados que desfilaron por hoteles históricos como el Gritti Palace y el St. Regis Venice, transformando la ciudad en una pasarela de moda, poder y exclusividad.

Más allá del lujo de sus suites o de sus restaurantes con estrellas Michelin, estos hoteles comparten un mismo atributo: la discreción. En una época en la que cada movimiento puede hacerse viral en cuestión de minutos y los paparazzi están a la orden del día, la privacidad se ha convertido en el verdadero lujo. Y ese, precisamente, es el servicio que las grandes fortunas, las celebridades y la realeza siguen buscando verano tras verano en algunos de los rincones más exclusivos de Europa.

Aunque cada uno tiene una historia y una identidad propias, estos hoteles comparten una misma filosofía: ofrecer una experiencia en la que el lujo no se mide únicamente por el tamaño de las suites o la exclusividad de sus restaurantes y sus instalaciones, sino por la capacidad de garantizar tranquilidad a sus huéspedes. Accesos reservados, muelles privados y un servicio diseñado para proteger la confidencialidad hacen parte de una propuesta cada vez más valorada.

Esa combinación de historia, exclusividad y discreción explica por qué la Costa Amalfitana, Sicilia, Saint-Tropez y la Riviera Francesa siguen siendo las grandes capitales del verano europeo. Mientras el resto del mundo observa cada movimiento de las celebridades, ellas encuentran en estos hoteles un escenario donde el lujo no consiste en dejarse ver, sino, precisamente, en poder desaparecer por unos días.

Esa exclusividad también se refleja en la oferta. Muchos de estos hoteles cuentan con menos de 100 habitaciones y, enalgunos casos, apenas superan las 40, una decisión que les permite ofrecer un servicio altamente personalizado. En plena temporada, conseguir una reserva puede tomar varios meses de anticipación, especialmente en establecimientos como el Hotel Il Pellicano o el San Domenico Palace, que cada año reciben a viajeros de alto poder adquisitivo atraídos por una combinación de historia, lujo y absoluta discreción.