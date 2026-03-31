Copa Colsanitas Colsubsidio 2026: tenis, moda y exclusividad en el Country Club de Bogotá

Esta vigésima novena edición es histórica. Camila Osorio, una de las tenistas más aclamadas del país, tendrá la oportunidad de igualar el récord de la legendaria Fabiola Zuluaga durante la Copa Colsanitas Colsubsidio 2026, el evento deportivo más sonado de la temporada que, además, debutará con un sistema de arbitraje electrónico del nivel del Abierto de Australia o el Roland Garros. Sin duda, una cita imperdible en la agenda bogotana durante esta Semana Santa.

Las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá serán las anfitrionas de 64 de las mejores tenistas del mundo. Las deportistas competirán por llevarse el trofeo de la vigésima novena edición del torneo femenino más importante de Colombia, que este año se presenta oficialmente como la Copa Colsanitas Colsubsidio 2026.

Del 28 de marzo al 5 de abril, las familias y seguidores del deporte blanco podrán vivir una experiencia única viendo en vivo a dos de las mejores raquetas de nuestro país: la antioqueña Emiliana Arango y la cucuteña María Camila Osorio. Tras meses de intensa preparación están listas para brillar en el cuadro principal y luchar por el primer título.

Las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá serán las anfitrionas de 64 de las mejores tenistas del mundo. Las deportistas competirán por llevarse el trofeo de la vigésima novena edición del torneo femenino más importante de Colombia. Foto: Copa Colsanitas - API

Vale la pena recordar que María Camila Osorio atesora tres títulos en el certamen capitalino (2021, 2024 y 2025), y que esta temporada puede llegar a igualar el récord de su coterránea Fabiola Zuluaga, quien se consagró campeona en cuatro ocasiones: 1999, 2002, 2003 y 2004.

Por su parte, Emiliana Arango se destacó en 2025 por sus actuaciones en las finales de WTA 500 en Mérida y Guadalajara. Estos resultados la convirtieron en la única raqueta nacional en disputar los certámenes de dicha categoría durante esa temporada, permitiéndole incursionar en el Top 50 de la clasificación mundial y consolidarse como una de las mejores tenistas de Latinoamérica.

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Con entradas que van desde los 25 mil pesos por jornada, los asistentes disfrutarán del saque y potente drive de ocho jugadoras que hacen parte del top 100 del escalafón mundial profesional de Women´s Tennis Association (WTA). Marie Bouzková, la jugadora de tenis checa, es una de las figuras más esperadas.

Este certamen, reconocido como el torneo con mayor trayectoria en Latinoamérica durante las últimas tres décadas, garantiza un espectáculo en todas sus etapas, desde las rondas clasificatorias y octavos de final, hasta las emocionantes semifinales y finales de sencillos y dobles.

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Además, al incorporar por primera vez el sistema Electronic Line Calling (ELC) o sistema de llamado electrónico, una de las grandes novedades tecnológicas de la Copa, el torneo bogotano se pone a la altura del Abierto de Australia, Roland Garros, US Open o Wimbledon, garantizando un juego más fluido y automático al prescindir de jueces de línea humanos.

Para completar la experiencia, la Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 sorprenderá a los asistentes con una selecta oferta gastronómica italiana y asiática, así como actividades especiales de los patrocinadores. De ese modo, esta edición se consolida como un punto de encuentro de alta calidad en la ciudad, en donde la experiencia alrededor del deporte de reyes, ganará todos los partidos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Copa Colsanitas.