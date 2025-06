Carlos Álvarez, médico infectólogo y epidemiólogo, explica todo lo que debe saber sobre la enfermedad de la tosferina en Colombia: “Puede ser letal”

C.A. : Sí, una de las estrategias de prevención es vacunar a las mujeres embarazadas porque cuando se vacunan, producen anticuerpos que le transmiten a su bebé. Los niños recién nacidos no tienen anticuerpos contra esta bacteria y son las madres quienes les transmiten esos anticuerpos cuando están vacunadas .

C.A. : Es fundamental vacunarse para frenar el contagio, ya que los virus y las bacterias continúan circulando y no han desaparecido. La vacunación protege a las personas, evitando que se enfermen.

C.A. : En general, las tasas de cobertura de vacunación han caído en la región por muchas razones; en Colombia, por ejemplo, ocurre que las personas a veces se vacunan inicialmente en los primeros meses de vida, pero no hacen los refuerzos.

C.A.: Es importante tener presente que las enfermedades respiratorias siguen circulando. Sabemos que cuando hay época de lluvias cambiamos nuestro comportamiento, estamos de forma más estrecha y eso aumenta la transmisión de virus respiratorios. Lo importante es tener presente el riesgo, gestionar nuestro propio riesgo. ¿A qué me refiero con esto? En que si tengo condiciones que me predisponen a tener una infección, pues debería estar con mayor atención para el uso de tapabocas, especialmente en aquellos espacios poco ventilados. Es decir, no esperemos que haya una normativa del gobierno local o nacional, sino que en general debemos también ser conscientes de que la manera de prevenir los virus respiratorios es a través del tapabocas.