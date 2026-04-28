El Ministerio de Salud alista una nueva resolución con la que buscará actualizar la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia, que venía funcionando desde el 2023 tras la aprobación y reglamentación de la ‘Ley de comida chatarra". Desde ese momento, es obligatorio que los fabricantes incluyan sellos negros de advertencia en los alimentos que superen ciertos niveles de sodio, azúcar añadida y edulcorantes, advirtiendo al consumidor la nocividad para su salud.

Ahora, la nueva propuesta buscaría conservar las advertencias frontales, pero con cambios sustanciales. Aunque se mantendrán los sellos octagonales para los ingredientes anteriormente descritos, ahora se añadirá una nueva advertencia a los empaques.

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