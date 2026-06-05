MinSalud entrega su balance 2022-2026: hospitales, equipos médicos en las regiones y menos muertes evitables

En Colombia una ambulancia fluvial ya no es una rareza en los ríos del Pacífico. Tampoco lo es que un interno de medicina reciba una remuneración mensual por sus prácticas hospitalarias ni que ahora los equipos básicos de salud realicen seguimiento casa por casa en los municipios donde antes el acceso a un especialista implicaba desplazarse durante horas.

El Ministerio de Salud y Protección Social presentó un balance de su gestión entre 2022 y 2026 con cifras que buscan mostrar un cambio estructural en el sistema: más infraestructura, atención territorial, reducción de mortalidad infantil y materna y, una apuesta por producir medicamentos dentro del país.

El informe aparece en un momento en el que la discusión sobre la reforma a la salud sigue abierta y el Gobierno intenta demostrar resultados concretos más allá del debate político. Uno de los anuncios más recientes fue el pago de remuneraciones a internos de medicina. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta el 25 de marzo de 2026 se habían realizado 7.881 pagos correspondientes a enero, 7.832 de febrero y 7.631 de marzo, con niveles de cumplimiento superiores al 98%.

Según explicaron desde la cartera, los desembolsos dependen de requisitos como la afiliación al sistema de seguridad social y el registro correcto de información por parte de las universidades. Aunque el tema parecía administrativo, en las facultades de medicina representaba una discusión histórica: durante años, miles de estudiantes hicieron jornadas hospitalarias sin recibir ingresos. Pero ahora, por fin, la remuneración se hizo realidad.

El Ministerio entregó 1.838 vehículos de transporte asistencial, entre ambulancias terrestres, fluviales y marítimas, vehículos extramurales y unidades médicas móviles. Foto: Ministerio de Salud - API

Crece la atención primaria

Ese anuncio se conecta con uno de los ejes centrales del balance oficial: el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud. Entre 2022 y 2026 fueron financiados 14.468 equipos básicos de salud en los 32 departamentos del país: Antioquia concentra 1.270 equipos; Cundinamarca, 925; Valle del Cauca, 603, y Nariño, 590. El modelo busca que médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales lleguen directamente a veredas, barrios y zonas apartadas para detectar enfermedades antes de que se conviertan en emergencias hospitalarias.

El Ministerio aseguró que más de 10 millones de familias han recibido atención directa mediante estos equipos. Parte del trabajo se ha concentrado en enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, pero también en salud mental, atención materna y vacunación. Desde abril de 2024, cuando comenzó la sistematización de datos del programa, se han identificado más de 650.000 familias con disfunción familiar moderada o severa y más de 213.000 sin redes de apoyo.

El Gobierno reportó una inversión de más de 6,9 billones de pesos en 2.366 proyectos de infraestructura hospitalaria. Foto: Ministerio de Salud - API

Los indicadores que usa el Gobierno para medir el impacto apuntan especialmente a salud preventiva. La captación temprana de gestantes pasó de 46% en 2021 a 58,5% en 2025. El tamizaje para VIH, sífilis y hepatitis B en mujeres embarazadas aumentó de 66% a 81%. También crecieron las valoraciones integrales en jóvenes, adultos y adultos mayores, mientras el tamizaje de cáncer de cuello uterino mediante pruebas ADN-VPH pasó de 1,6% a 20,9%.

En paralelo, el Gobierno reportó una inversión de más de 6,9 billones de pesos en 2.366 proyectos de infraestructura hospitalaria y dotación biomédica en 609 municipios. Según el informe, cerca de 16 millones de personas ahora tienen servicios de salud más cerca de sus lugares de residencia.

En Vichada, uno de los departamentos históricamente más rezagados en cobertura, avanza la construcción del Hospital de Cumaribo, mientras en La Guajira se desarrollan hospitales para fortalecer la atención en territorios en especial con las comunidades indígenas. En Chocó, el Hospital de Istmina busca reducir los desplazamientos de pacientes que antes debían salir del departamento para recibir atención especializada.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Ministerio de Salud - API

La apuesta también incluyó equipos biomédicos y transporte asistencial. En Puerto Carreño fueron entregados 137 equipos médicos para el hospital San Juan de Dios y en Arauca se fortaleció la capacidad de cuidados intensivos con una UCI de 16 camas de alta complejidad. A esto se suma la entrega de 1.838 vehículos de transporte asistencial, entre ambulancias terrestres, fluviales y marítimas, vehículos extramurales y unidades médicas móviles. Antioquia recibió 202 vehículos; Boyacá, 184; Tolima, 111, y Nariño, 115.

Una de las apuestas más visibles es el buque hospital Benkos Biohó, presentado como el primer Centro de Atención Primaria costero-fluvial del país. La embarcación fue diseñada para navegar ríos del Pacífico en Chocó, Valle, Cauca y Nariño con servicios de medicina interna, pediátrica, ginecología, cirugía, laboratorio clínico, rayos X y telemedicina. La inversión supera los 87.000 millones de pesos y el Gobierno calcula que beneficiará a más de 150.000 personas en 22 municipios.

Menos muertes y más medicamentos

El informe intenta relacionar esas inversiones con la reducción de indicadores de mortalidad. Entre 2022 y 2025, la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años cayó 59,7% a nivel nacional. En La Guajira, uno de los departamentos más golpeados por la crisis alimentaria infantil, las muertes pasaron de 97 a 31. También se registraron reducciones en Cesar, Bolívar, Meta y Antioquia.

Hoy, los esfuerzos de la cartera dan frutos con más hospitales, equipos médicos en las regiones y menos muertes evitables. Foto: Ministerio de Salud - API

La mortalidad perinatal pasó de 9.010 casos en 2022 a 6.076 en 2025. En Atlántico, la tasa cayó 36%; en Norte de Santander, 30%, y en Bolívar, 18%. El comportamiento se repite en mortalidad infantil y en menores de cinco años, con disminuciones importantes en Tolima, Putumayo, Atlántico y La Guajira.

Otro de los indicadores que el Gobierno resalta es la mortalidad materna. Colombia pasó de 278 casos en 2022 a 195 en 2025. Cauca redujo 71% de las muertes maternas; Córdoba, 60%, y Cartagena pasó de 10 casos a 2. Caldas, Arauca, Amazonas y Vaupés reportaron cero casos en 2025.

El balance cierra con una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno Petro: la soberanía sanitaria. A través del CONPES 4170 de 2025, el Ejecutivo anunció inversiones por 1,37 billones de pesos para fortalecer la producción nacional de medicamentos, vacunas y tratamientos. Entre los proyectos aparecen convenios con el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de Antioquia y Vecol.

El Buque Benkos Biohó, el buque que zarpó y llevó atención en salud a varios territorios del Pacífico. Foto: Ministerio de Salud - API

La estrategia busca reducir la dependencia de importaciones y aumentar la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias y desabastecimiento de medicamentos. El plan incluye producción de vacunas, terapias contra el cáncer, antivenenos y tratamientos para enfermedades como malaria y VIH. En el Ministerio sostienen que la meta es dejar instalada una red pública y mixta de producción farmacéutica que sobreviva a los cambios de gobierno.

El Ministerio entregó 1.838 vehículos de transporte asistencial, entre ambulancias terrestres, fluviales y marítimas, vehículos extramurales y unidades médicas móviles. Foto: Ministerio de Salud - API

Mientras la discusión política sobre el futuro del sistema de salud continúa en el Congreso y las cortes, MinSalud intenta trasladar el debate a otro terreno: el de las cifras, los hospitales construidos, las ambulancias entregadas y los indicadores de mortalidad que, según el informe oficial, empezaron a moverse después de años de rezago en varias regiones del país.

*Contenido elaborado con el apoyo del Ministerio de Salud