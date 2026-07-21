MinSalud mueve la recuperación de recursos: Adres asumiría el cobro de dineros girados sin justificación

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que busca modificar el procedimiento para recuperar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan sido reconocidos o girados sin justa causa.

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La iniciativa plantea un cambio en la distribución de responsabilidades al establecer que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la entidad encargada de adelantar estos procesos de recuperación.

El proyecto fue presentado para comentarios. Foto: Sitio web de Invima

Con esta propuesta, el Gobierno pretende ajustar el marco operativo para la gestión de recursos públicos destinados a la financiación del sistema de salud, fortaleciendo los mecanismos de control sobre los dineros que, tras procesos de auditoría o verificación, se determine que fueron apropiados, reconocidos o pagados sin sustento legal o técnico.

El principal cambio contemplado en el proyecto de resolución consiste en trasladar a la Adres una función que, en determinados casos, era ejercida por el Ministerio de Salud.

De aprobarse la norma, la entidad administradora de los recursos asumirá la responsabilidad de adelantar las actuaciones administrativas orientadas a recuperar los valores que deban ser reintegrados al sistema.

La propuesta hace parte de las medidas encaminadas a fortalecer la gestión financiera del SGSSS y centralizar en la Adres los procesos relacionados con la administración, control y recuperación de los recursos públicos de la salud.

Según el proyecto, este ajuste busca hacer más eficiente el trámite de estos procedimientos y consolidar en una sola entidad las competencias relacionadas con el manejo de los recursos del sistema.

Adres asumiría el cobro de dineros girados sin justificación. Foto: Creada por Gemini AI

El proceso de recuperación aplica para aquellos casos en los que, como resultado de auditorías, revisiones o actuaciones administrativas, se establezca que determinados recursos fueron reconocidos o desembolsados sin que existiera una justificación válida o el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

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La resolución también establece las reglas que deberán seguirse para el desarrollo de estos procedimientos, incluyendo las etapas administrativas, la notificación a los involucrados y los mecanismos mediante los cuales podrán efectuarse los reintegros correspondientes.

De esta manera, se busca garantizar el debido proceso y la transparencia durante las actuaciones que adelante la Adres.

El proyecto de resolución fue publicado para recibir observaciones de los diferentes actores del sistema de salud antes de su expedición definitiva. Durante este periodo, entidades, organizaciones y ciudadanos podrán presentar comentarios y propuestas que serán evaluados por el Ministerio de Salud como parte del proceso de construcción normativa.