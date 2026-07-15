Así funciona el modelo de salud por suscripción que llegó a Colombia

En un contexto en el que millones de colombianos enfrentan dificultades para recibir atención médica oportuna y de calidad, nace Primero, un modelo de suscripción que busca transformar la experiencia de acceso a la salud en el país. Con una suscripción desde $8.000 mensuales, los suscriptores pueden consultar a médicos especialistas por una tarifa preferencial por cita de $15.000 y agendar sus citas de manera ágil, incluso de un día para otro, a través de una experiencia simple y cercana.

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Su modelo conecta directamente a los suscriptores con profesionales de medicina general, pediatría, medicina familiar, psicología, nutrición y toma de muestras, sin trámites ni intermediarios. Hoy, la empresa cuenta con más de 30.000 suscriptores y se consolida como una alternativa real de acceso a salud y bienestar en Colombia.

“Con Primero no estamos solo eliminando la barrera del precio de una consulta, estamos cambiando la relación que tienen las familias colombianas con su propia salud. Queremos que acceder a un médico sea tan natural, sencillo y de calidad como cualquier otro servicio del día a día, que la salud deje de ser algo a lo que se recurre solo en la urgencia y se convierta en un hábito de prevención en el que obtienen un servicio cercano, de calidad, continuo y asequible para todos”, expresó Martha Lucía de Francisco, Vicepresidenta Ejecutiva de Primero.

Martha Lucía de Francisco, Vicepresidenta Ejecutiva de Primero. Foto: Cortesía

Precisamente, la compañía se fortalece con la implementación de herramientas digitales que permiten gestionar la suscripción y agendar citas de manera rápida e intuitiva a través de distintos canales, incluyendo página web, WhatsApp y una aplicación móvil. Con este modelo, se busca consolidar una categoría prácticamente inédita en el país, en la que las suscripciones se convierten en la puerta de entrada a una experiencia de salud más accesible, flexible y alineada con las expectativas de los consumidores actuales.

La experiencia de la compañía integra atención presencial y virtual para facilitar el acceso a la salud. A través de su aliado Primero Salud, cuenta con una red de nueve sedes ubicadas estratégicamente en Bogotá, Chía y Soacha, que se complementa con servicios de telemedicina en especialidades como medicina general y psicología. Así, los usuarios pueden acceder a la atención que necesitan a través del canal que mejor se adapte a sus necesidades, sin que la distancia, el tiempo o la movilidad representen una barrera.

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En los próximos años, la empresa proyecta expandirse a otras ciudades del territorio nacional, incorporar nuevas especialidades médicas y seguir creciendo su red de aliados de bienestar, con el objetivo de consolidarse como el modelo de referencia para el acceso oportuno, cercano y asequible a la salud en Colombia.