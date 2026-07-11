La nueva alerta de XM: millonarias deudas ponen en jaque el suministro de energía en Colombia

Las alarmas volvieron a encenderse en el sector eléctrico. XM, la empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el mercado de energía, advirtió que el creciente deterioro financiero del mercado eléctrico, sumado a un escenario climático cada vez más complejo, podría poner en riesgo la confiabilidad del servicio en Colombia durante los próximos meses.

Energía, en alerta: XM advierte que el sistema eléctrico pierde margen frente a la creciente demanda

De acuerdo con el más reciente Boletín Energético de XM, con corte al 10 de julio, la deuda total del Mercado de Energía Mayorista (MEM) asciende a 3,4 billones de pesos, mientras que las obligaciones vencidas alcanzan 1,9 billones de pesos.

Según XM, este mismo año el país ya tendría un déficit cercano al 1,6 por ciento en energía firme garantizada frente a la demanda (ENFICC), una brecha que se ampliaría a 3,5 por ciento en 2027, coincidiendo con un posible Fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerca del 79,8 % de esa cartera corresponde a generadores térmicos, precisamente los agentes que serán fundamentales para respaldar el sistema si el país enfrenta un fenómeno de El Niño de alta intensidad.

La preocupación no se limita al estado de las cuentas. XM advierte que el riesgo asociado a la cartera y a los incumplimientos de algunos agentes del mercado puede terminar afectando la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, en un momento en que la demanda de energía sigue creciendo y la generación térmica será determinante para evitar un eventual desabastecimiento.

El panorama operativo tampoco es alentador. El operador estima una probabilidad del 100 % de consolidación de un fenómeno de El Niño durante 2026, con un 81 % de probabilidad de que sea de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. En ese escenario, la reducción de los aportes hídricos obligaría a exigir al máximo las plantas termoeléctricas para cubrir la demanda nacional.

Las simulaciones de XM muestran que, bajo condiciones hidrológicas similares o incluso más severas que las registradas durante los eventos de 1991-1993 y 2015-2016, el sistema necesitaría mantener una generación térmica superior a 90 GWh diarios durante toda la temporada seca.

En escenarios extremos, esa operación podría prolongarse por más de 11 meses, con una producción cercana a 100 GWh por día, algo que nunca ha ocurrido en la historia reciente del sistema eléctrico colombiano.

Según información de XM, a partir de 2027 el país podría entrar en una zona de riesgo si no se acelera la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica. Foto: SUYATI - stock.adobe.com

Al mismo tiempo, XM advierte que los principales embalses del país podrían operar por debajo de sus mínimos históricos e, incluso, algunos acercarse a cero por ciento de su volumen útil, lo que incrementaría significativamente el riesgo para atender la demanda de manera confiable.

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A este panorama se suma el atraso en la expansión del sistema. Aunque para 2026 se esperaban 4.475 MW de nueva capacidad de generación, al 9 de julio solo habían ingresado 681 MW, una brecha que reduce el margen de maniobra del sistema frente a un aumento de la demanda o un deterioro de las condiciones climáticas.

Además, la demanda máxima del país ya alcanzó 12.475 MW, equivalente a 262,65 GWh diarios, máximos históricos para el sistema.