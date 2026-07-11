Italia inicia su camino al Mundial 2030 con una leyenda como nuevo DT: nombramiento oficial

La selección Italia comienza un nuevo camino tras un recital de fracasos en los últimos años en las eliminatorias rumbo al Mundial. Es que ni siquiera asistió a las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo y eso sí que se ha sentido en el planeta fútbol. Los italianos son considerados una potencia de este deporte, pero las gestiones y resultados están por el piso.

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Ahora, la Federación Italiana de Fútbol vuelve a moverse y, tras el remezón, apenas cayó eliminado a manos de Bosnia y Herzegovina en el repechaje, pudo nombrar a su nuevo director técnico. Vuelve a sus bases y alguien que construyó historia en la Serie A se hará cargo.

El emblemático excapitán del AC Milan, Paolo Maldini, fue nombrado como el director técnico de la selección Italia, dentro del proceso de reconstrucción motivado por el fiasco de la selección Azzurra en la UEFA, que no logró clasificarse al Mundial 2026, en un nuevo formato con 48 equipos.

“Con gran satisfacción, el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, anuncia que Paolo Maldini aceptó el puesto de director técnico de la Federación”, indicó la entidad que dirige el fútbol italiano en un corto comunicado.

Paolo Maldini y Cesare Maldini. Foto: getty images

El brasileño Leonardo, exdirector deportivo del PSG y del AC Milan, estará al lado de Paolo Maldini en calidad de asesor. La primera misión de Maldini será dar impulso a un equipo hundido anímicamente después de quedar fuera de un Mundial en otro golpazo para la historia.

Se completó una amarga seguidilla tras Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que su última participación en el gran torneo del fútbol se remonta a Brasil 2014, donde fue además eliminada en la fase de grupos.

Maldini, nuevo DT de Italia

El único gran éxito de Italia desde entonces fue el título en la Eurocopa en 2021, pero ello no ha evitado que el país haya perdido su estatus en la élite del fútbol internacional.

Giovanni Malago fue elegido a finales de junio como nuevo presidente de la FIGC, que tenía como principal urgencia nombrar un nuevo técnico que reemplazara a Gennaro Gattuso, quien abandonó el puesto después de que Italia perdiera el repechaje ante Bosnia a finales de marzo.

Paolo Maldini en un FC Internazionale vs AC Milan Foto: Getty Images

Sonaba con insistencia como posible nuevo seleccionador Antonio Conte, quien ya ocupó el puesto entre 2014 y 2016, y que está actualmente sin club desde su salida del Nápoles al término de la última temporada en la Serie A.