Esposa de Luis Díaz se pronunció tras la derrota de Colombia en el Mundial 2026 y dio importante mensaje

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los aficionados y las figuras cercanas al equipo.

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Aunque el resultado dejó un sabor amargo para miles de hinchas, también abrió espacio para mensajes de apoyo dirigidos a los futbolistas, quienes fueron reconocidos por el esfuerzo realizado a lo largo del campeonato.

Durante el torneo, la Tricolor logró destacadas actuaciones frente a selecciones como Uzbekistán y República del Congo, además de conseguir un empate ante Portugal, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, esos resultados no fueron suficientes para mantener vivo el sueño mundialista, pues la selección se despidió en el partido contra Suiza, en donde perdieron en la fase de penales.

La esposa de 7 de la Selección Colombia se pronunció en sus redes sociales. Foto: 1: Instagram @gera25ponce / Foto 2: Getty Images

En medio de esa conversación apareció Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje al extremo izquierdo del Bayern Múnich.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el respaldo incondicional que le expresó al futbolista en uno de los momentos más difíciles de su carrera con la Selección Colombia.

La publicación comenzó con una frase que resumió el sentimiento de la familia tras el final del campeonato: “Acabó este Mundial, pero nunca el sueño”.

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Más adelante, Geraldine recordó todo el esfuerzo que hay detrás de la carrera del guajiro y expresó la admiración que siente por él.

“Amor, qué privilegio ha sido caminar este camino a tu lado. Ver de cerca todo lo que hay detrás de cada partido, de cada convocatoria y de cada logro me hace admirarte todavía más. He visto tu disciplina, tu entrega, tu fe y el amor con el que haces las cosas”, escribió.

No obstante, también reconoció la tristeza por no haber avanzado más en la competencia, aunque aseguró que mantiene intacta su confianza.

“Claro que soñábamos con seguir avanzando, pero también entendemos que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Hoy solo puedo darle gracias por permitirnos vivir este Mundial, por cada recuerdo que nos regaló y por cumplir uno de los sueños más grandes de ese niño que un día salió de Barrancas con una ilusión inmensa”.

Una de las partes que más comentarios generó fue cuando resaltó la faceta personal del jugador.

“Me siento profundamente orgullosa del jugador que eres, pero aún más del esposo, del papá y del ser humano en el que te has convertido. Eso siempre será lo más valioso”, escribió.

La publicación concluyó con un nuevo mensaje de respaldo para el padre de sus hijos: “Gracias por recordarme todos los días que los sueños se construyen con trabajo, humildad y fe. Estoy segura de que Dios sigue escribiendo una historia hermosa para ti. Siempre contigo. Siempre orgullosa de ti. Te amo”.