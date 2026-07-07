Dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026: Suiza fulminó el sueño cafetero en los penales

Más de 50.000 espectadores fueron testigos de un partido emocionante entre Suiza y Colombia este martes, 7 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Estadio BC Place Vancouver. Al final, tras empatar 0-0 durante 120 minutos, los suizos ganaron por penales a los colombianos.

El himno de Colombia sonó en Vancouver y conmovió al mundo: emocionante juego ante Suiza

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los aficionados colombianos pintaron de amarillo las tribunas del BC Place de Vancouver. Foto: AP Photo/Gregory Bull

Los primeros instantes del juego mostraron a una Selección Colombia que quiso hacerle daño a Suiza. Un par de ataques cafeteros, ante la pasividad de los europeos, hacían emocionar al público en Vancouver.

Hubo pinceladas de un compromiso físico y luchado. Las faltas y la pelota quieta empezaron a ser constantes, mientras James Rodríguez enviaba balones elevados, buscando la cabeza de Dávinson Sánchez y Jefferson Lerma.

El reloj marcaba 21′ cuando Gustavo Puerta hizo un remate a portería, pero se le fue muy desviado; sin embargo, avisó y llenó de confianza a sus compañeros.

Minutos después, llegó la no tan popular pausa de hidratación. Y, como ha sido la constante, el partido cambió debido al parón.

Suiza empezó a apretar, a marcar aún más a Luis Díaz y a cerrar los espacios. De hecho, Camilo Vargas tuvo una estelar atajada que le ahogó el grito de gol a los suizos y sacó un aire de tranquilidad en el combinado Tricolor.

Colombia y Suiza protagonizaron un partido luchado en Canadá. Foto: AP Photo/Abbie ParrDenis Zakaria

Con el 0-0 alumbrando en el Estadio BC Place Vancouver, Colombia y Suiza se fueron al descanso.

La segunda mitad fue muy luchada por parte de ambos equipos. Colombia no tuvo más el protagonismo y Suiza la complicó en varios tramos, obligando a que la zaga defensiva cafetera empezara a ser protagonista.

A los 50′ se dio una gran polémica. El suizo Xhaka hizo una violenta entrada sobre el lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, pero el juez central del partido, Iván Barton, solo le sacó amarilla.

Luis Díaz pasó a ser impreciso y muy bloqueado por la defensa. James Rodríguez salió sustituido (66′) y Lorenzo movía las alternativas para buscar la solución a la paridad. A la cancha ingresaron Quintero y Campaz.

Llegaron los 80′ y ninguno de los equipos encontraba la respuesta. Los suplentes entraron en trabajos de preparación, pues la posibilidad de los tiempos extra empezaba a ser latente.

Y así fue: Suiza acabó mucho mejor que Colombia en los 90′ y el partido se fue a los tiempos extra.

Tiempos extra: sufrimiento total

Colombia tuvo una muy clara sobre los 98′. Juan Fernando Quintero cobró un tiro de esquina desde la derecha, Jhon Lucumí cabeceó y el balón dio en el palo. Dos minutos después (100′) Jáminton Campaz avisó con un potente remate de zurda, que acabó en tiro de esquina. Eso, más una atajada estelar de Camilo Vargas (103′), descrestaron en el primer tiempo extra.

Cabezazo de Lucumí que se estrelló en el horizontal 😨🇨🇴



La Selección Colombia ataca el área de Suiza. El poste salvó a los helvéticos del primero de la tricolor.



La definición de este partidazo está en #ditu porque #EnDituViveColombia pic.twitter.com/xNRxijC27t — ditu (@Ditu_Tv) July 7, 2026

Los últimos 15 minutos del partido fueron característicos por los remates de media distancia. Juan Fernando Quintero lo intentó para Colombia y Xhaka hizo lo propio para los europeos. Además, Campaz desperdició un mano a mano, casi insólito, que hubiese significado para la Tricolor irse adelante en el marcador.

A los 117′, el defensor central cafetero, Jhon Lucumí, se lesionó y por él acabó ingresando Yerry Mina. Sin tiempo para más, las selecciones se fueron a penales.

Tiros penales

Juan Fernando Quintero (Colombia): gol. Granit Xhaka (Suiza): gol. Dávinson Sánchez (Colombia): lo desperdició. Zeki Amdouni (Suiza): gol. Jáminton Campaz (Colombia): gol. Manuel Akanji (Suiza): lo desperdició. ‘Cucho’ Hernández (Colombia): lo tapó Gregor Kobel. Cedric Itten (Suiza): gol. Luis Díaz (Colombia): gol. Rubén Vargas (Suiza): gol.

Datos generales que dejó el partido Suiza vs. Colombia

Marcador final : Suiza 0 (4) - (3) 0 Colombia.

: Suiza 0 (4) - (3) 0 Colombia. Fecha : 7 de julio.

: 7 de julio. Estadio : BC Place Vancouver.

: BC Place Vancouver. Árbitro : Iván Barton.

: Iván Barton. Alineaciones:

Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler, Jashari; Rieder, Embolo, Ndoye. DT: Murat Yakin

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Arias, Lerma, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

¿Contra quién jugará Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026?

Contra Argentina, el sábado 11 de julio, en el estadio Kansas City. La pelota rodará a partir de las 8:00 p. m. (horario colombiano).

La albiceleste llega al juego luego de haber eliminado a Egipto en un polémico partido.