Walter Mercado: números de la suerte del 8 de julio para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Walter Mercado: números de la suerte para el 7 de julio; cifras ganadoras para jugar la lotería

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el miércoles 8 de julio, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será una jornada para tomar la iniciativa y dejar de depender de las decisiones de otras personas. La confianza en sí mismo será la clave para abrir nuevas puertas hacia el éxito.

Números de la suerte: 15, 46 y 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El arte, la música, la decoración y todo aquello relacionado con la belleza despertarán una gran inspiración. Además, surgirán nuevas amistades que enriquecerán el entorno personal.

Números de la suerte: 45, 7 y 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aquello que parecía imposible comenzará a hacerse realidad. Será un buen momento para cerrar ciclos, alejarse de personas poco sinceras y dar paso a una nueva etapa en el plano sentimental.

Números de la suerte: 13, 46 y 31.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Escuchar las corazonadas y dedicar tiempo a la reflexión permitirá tomar mejores decisiones. También será recomendable crear un ambiente de tranquilidad y armonía en el hogar.

Números de la suerte: 41, 20 y 35.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las experiencias del pasado dejarán importantes enseñanzas y servirán para impulsar nuevos proyectos sin depender de nadie para alcanzar la felicidad.

Números de la suerte: 15, 39 y 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será momento de romper definitivamente con el pasado y concentrarse en el presente. Aceptar la realidad permitirá descubrir nuevas oportunidades y valorar la belleza de lo que rodea cada día.

Números de la suerte: 28, 13 y 1.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad será la herramienta ideal para abrir nuevos caminos. Pensar de manera positiva ayudará a descubrir oportunidades que antes pasaban desapercibidas y a confiar más en las propias capacidades.

Números de la suerte: 18, 43 y 26.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Antes de tomar decisiones importantes será conveniente analizar cada situación con calma. En el ámbito sentimental podrían presentarse cambios inesperados que invitarán a valorar a las personas por su esencia y no por las apariencias.

Números de la suerte: 30, 9 y 27.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las emociones estarán intensificadas y será importante actuar con prudencia. Evitar discusiones innecesarias y canalizar la energía mediante actividades creativas ayudará a mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 33, 20 y 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El día favorecerá la introspección y el análisis personal. Enfrentar los propios temores y dejar atrás aquello que genera inquietud permitirá recuperar la tranquilidad y avanzar con mayor seguridad.

Números de la suerte: 27, 16 y 11.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La mejor estrategia será mantenerse al margen de conflictos ajenos. Disfrutar del presente, enfocarse en los aspectos positivos y compartir momentos agradables traerá mayor bienestar.

Números de la suerte: 36, 12 y 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Será fundamental cuidar tanto la salud física como el bienestar emocional. La inspiración llegará a través de personas cercanas, especialmente familiares jóvenes, quienes impulsarán a seguir luchando por los objetivos.

Números de la suerte: 8, 42 y 18.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.