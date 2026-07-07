Walter Mercado: números de la suerte del 8 de julio para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.
Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.
Para el miércoles 8 de julio, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Será una jornada para tomar la iniciativa y dejar de depender de las decisiones de otras personas. La confianza en sí mismo será la clave para abrir nuevas puertas hacia el éxito.
Números de la suerte: 15, 46 y 22.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El arte, la música, la decoración y todo aquello relacionado con la belleza despertarán una gran inspiración. Además, surgirán nuevas amistades que enriquecerán el entorno personal.
Números de la suerte: 45, 7 y 31.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Aquello que parecía imposible comenzará a hacerse realidad. Será un buen momento para cerrar ciclos, alejarse de personas poco sinceras y dar paso a una nueva etapa en el plano sentimental.
Números de la suerte: 13, 46 y 31.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Escuchar las corazonadas y dedicar tiempo a la reflexión permitirá tomar mejores decisiones. También será recomendable crear un ambiente de tranquilidad y armonía en el hogar.
Números de la suerte: 41, 20 y 35.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las experiencias del pasado dejarán importantes enseñanzas y servirán para impulsar nuevos proyectos sin depender de nadie para alcanzar la felicidad.
Números de la suerte: 15, 39 y 5.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Será momento de romper definitivamente con el pasado y concentrarse en el presente. Aceptar la realidad permitirá descubrir nuevas oportunidades y valorar la belleza de lo que rodea cada día.
Números de la suerte: 28, 13 y 1.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La creatividad será la herramienta ideal para abrir nuevos caminos. Pensar de manera positiva ayudará a descubrir oportunidades que antes pasaban desapercibidas y a confiar más en las propias capacidades.
Números de la suerte: 18, 43 y 26.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Antes de tomar decisiones importantes será conveniente analizar cada situación con calma. En el ámbito sentimental podrían presentarse cambios inesperados que invitarán a valorar a las personas por su esencia y no por las apariencias.
Números de la suerte: 30, 9 y 27.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las emociones estarán intensificadas y será importante actuar con prudencia. Evitar discusiones innecesarias y canalizar la energía mediante actividades creativas ayudará a mantener el equilibrio.
Números de la suerte: 33, 20 y 4.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El día favorecerá la introspección y el análisis personal. Enfrentar los propios temores y dejar atrás aquello que genera inquietud permitirá recuperar la tranquilidad y avanzar con mayor seguridad.
Números de la suerte: 27, 16 y 11.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La mejor estrategia será mantenerse al margen de conflictos ajenos. Disfrutar del presente, enfocarse en los aspectos positivos y compartir momentos agradables traerá mayor bienestar.
Números de la suerte: 36, 12 y 9.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Será fundamental cuidar tanto la salud física como el bienestar emocional. La inspiración llegará a través de personas cercanas, especialmente familiares jóvenes, quienes impulsarán a seguir luchando por los objetivos.
Números de la suerte: 8, 42 y 18.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.