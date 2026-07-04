Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 5 de julio para los 12 signos del zodiaco

El domingo 5 de julio no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

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La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Hoy domingo te encuentras más sensible de lo normal, Aries. Algo del pasado toca tu corazón y te hace pensar en lo que realmente valoras. La Luna en Piscis te invita a bajar la guardia y sentir sin actuar por impulso. Una conversación pendiente puede traer alivio”.

Números de la suerte: 8, 45, 16.

Tauro

“Un sentimiento de nostalgia te visita, pero de una forma dulce. Hoy recuerdas momentos que te hicieron creer y te conectas con personas que te dan paz. La Luna en Piscis te ayuda a expresar cariño sin miedo. Tu energía se vuelve más tierna y receptiva”.

Números de la suerte: 32, 17, 11.

Géminis

“Este hermoso domingo, tu mente baja revoluciones y tu corazón toma el mando. Hoy te sientes más intuitivo y emocional, como si entendieras situaciones sin necesidad de palabras. La nostalgia te inspira a valorar lo que tienes. Es un buen día para hablar desde el alma”.

Números de la suerte: 4, 3, 38.

Cáncer

“La Luna, tu regente, en Piscis, te envuelve en una ola de emociones profundas. Hoy te sientes más conectado con tus recuerdos y con las personas que amas. Algo te mueve por dentro, pero de forma sanadora. Tu sensibilidad se convierte en tu fuerza”.

Números de la suerte: 9, 27, 15.

Leo

“La energía planetaria te pone más reflexivo, Leo. La Luna en Piscis despierta memorias que te recuerdan quién eres y qué deseas en el amor. Tu corazón se ablanda y te vuelves más comprensivo. Es un buen día para perdonar o soltar tensiones”.

Números de la suerte: 6, 38, 41.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Un sentimiento de nostalgia te toca de manera inesperada. Hoy te permites sentir sin analizar tanto, y eso te trae alivio. La Luna en Piscis suaviza tu forma de pensar y te ayuda a conectar con alguien desde la empatía. Tu sensibilidad se vuelve un puente”.

Números de la suerte: 5, 55, 27.

Libra

“Hoy es un buen día para buscar armonía emocional. La Luna en Piscis te hace recordar momentos que marcaron tu vida y te inspira a cuidar más tus relaciones. Te sientes más romántico, más suave, más dispuesto a escuchar. El amor fluye sin esfuerzo”.

Números de la suerte: 9, 49, 21.

Escorpio

“Este domingo la Luna en Piscis te toca profundamente, Escorpio. Hoy sientes una mezcla de nostalgia y deseo de conexión real. Algo dentro de ti quiere expresarse, pero desde el amor. Es un día para abrirte sin miedo y dejar que el amor sane lo que te duele”.

Números de la suerte: 8, 35,6.

Sagitario

“Hoy te pones más emocional de lo habitual. La Luna en Piscis despierta recuerdos que te hacen valorar tu camino. Te sientes más cercano a tu familia o a alguien especial. Es un día para hablar desde el corazón y escuchar con ternura”.

Números de la suerte: 46, 32, 40.

Capricornio

“La nostalgia te visita influyendo en ti de una manera suave, como un recordatorio de lo que realmente importa. Hoy te conectas con emociones que sueles guardar. La Luna en Piscis te ayuda a expresar cariño de forma espontánea. Te sientes más humano, más cálido”.

Números de la suerte: 11, 31, 7.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Hoy te sorprendes hasta de tu propia sensibilidad. La Luna en Piscis te abre un espacio emocional que normalmente mantienes cerrado. Te sientes más intuitivo, más conectado con tus recuerdos y con tus deseos afectivos que quieres compartir”.

Números de la suerte: 43, 22, 30.

Piscis

“Este domingo, la Luna en tu signo amplifica todo lo que sientes Hoy estás más intuitivo, más nostálgico, más conectado con el amor en todas sus formas. Tu energía se vuelve magnética y sanadora. Es un día para escucharte y dejarte fluir sin prisa”.

Números de la suerte: 5, 30, 23.