Horóscopo de Nana Calistar para hoy 3 de julio: estas son las predicciones para cada signo

El horóscopo continúa siendo uno de los contenidos más consultados por quienes buscan conocer qué podría depararles el día en aspectos como el amor, el trabajo, el dinero y la salud.

Nana Calistar soltó el horóscopo para el 2 de julio y dio importante advertencia

Entre las figuras más populares en este ámbito se encuentra Nana Calistar, cuyas predicciones diarias suelen generar gran interés entre sus seguidores por el estilo directo con el que comparte sus mensajes.

Para este viernes 3 de julio, la astróloga publicó un nuevo horóscopo con pronósticos para los 12 signos del zodiaco.

En esta ocasión, además de hablar sobre las oportunidades y desafíos que podrían presentarse durante la jornada, también lanzó recomendaciones y advertencias para que cada signo pueda tomar decisiones con mayor cautela y aprovechar las energías del día.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Es probable que llegue a ti una gran oportunidad económica que te brindará gran alivio, a pesar de que no será un ingreso muy alto, te ayudará. Es importante que te sepas administrar mejor para evitar cualquier tipo de estrés.”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“En temas financieros podrías tener un ingreso económico extra, aunque es importante que te sepas administrar muy bien. En temas del amor es importante que no idealices a las personas ni entregues toda tu confianza a la primera porque eso podría salir muy mal”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“En temas económicos tendrás un ingreso extra que te dará bastante tranquilidad. Si estás soltero o soltera es muy probable que conozcas a una persona especial; alguien distinta a quien estás acostumbrado, no te dejes llevar por las apariencias ya que podría agradarte lo que conozcas de ella”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“En temas económicos es probable que llegue una oportunidad de trabajo o una gran venta, aprovéchala al máximo y toma decisiones con cautela y responsabilidad. Evita prestar dinero de más”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“En temas de salud es muy importante que prestes atención al estrés y lo evites ya que generarlo de más podría afectarte de manera muy grave. Duerme y come de la mejor manera posible”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“En temas de trabajo viene una gran oportunidad para ti. Es importante que no te cierres a nada de ello ya que esto podría darte grandes frutos. Si tienes miedo debes aprender a controlarlo, ya que solo dejándolo de lado podrás alcanzar grandes resultados”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Es importante que mantengas un carácter firme y que no tengas miedo o culpa de decir que no a cosas que no quieres hacer. En temas laborales podrían llegar nuevas oportunidades. Sin embargo, es fundamental que no cuentes tus planes y mantengas todas tus metas como un tema privado y solo para ti.”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“En temas de dinero es probable que una oportunidad económica llegue a ti a través de un nuevo negocio, es importante que te mantengas alerta para detectar y saber tomarla muy bien”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“En temas relacionados con el dinero el camino se marca muy favorable para ti aunque es indispensable que evites hacer gastos y compras impulsivas ya que eso podría generarte un desbalance”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“En temas de trabajo es probable que te enfrentes con una gran prueba grande, sin embargo es fundamental que recuerdes que puedes con todo aquello que te propones conseguir y que confíes en ti”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Si tienes pareja es importante que ambos comiencen a tener una comunicación más asertiva para evitar cualquier tipo de conflicto. Por otro lado es importante que marques límites y no busques resolverle la vida todo el tiempo a los demás ya que eso podría ser perjudicial para ti”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“En temas laborales podrías enfrentarte a una situación que te saque de tu zona de confort, es importante que la asumas ya que muchas veces ese escenario es el ideal para crecer de forma positiva. Por otro lado, es importante que dejes de idealizar a todas las personas”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.