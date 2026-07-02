Nana Calistar soltó el horóscopo para el 2 de julio y dio importante advertencia

La astróloga Nana Calistar volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir sus predicciones para este jueves 2 de julio.

La reconocida creadora de contenido publicó el horóscopo diario para cada signo y algunas recomendaciones que podrían atraer cambios positivos en temas relacionados con el amor, el dinero y las decisiones personales.

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En sus mensajes insistió en la importancia de alejarse de personas negativas y evitar decisiones impulsivas durante los próximos días y aseguró que varios signos podrían enfrentarse a situaciones inesperadas que pondrían a prueba su paciencia y estabilidad emocional.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Facebook Nana Calistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En el plano económico aparecen oportunidades para incrementar los ingresos, aunque también podría surgir un gasto imprevisto. En el amor, la comunicación será fundamental para evitar malos entendidos.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El mensaje principal es valorar el tiempo y no invertirlo en personas que no corresponden al mismo nivel de compromiso. La economía muestra estabilidad, siempre que se eviten compras innecesarias.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Durante estos primeros días del mes podrían presentarse cambios que permitan ver algunas situaciones desde otra perspectiva. En el amor, recomienda confiar más en las acciones que en las promesas.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

En el aspecto financiero podrían llegar pagos pendientes o nuevas oportunidades laborales. En el amor se anticipa una etapa intensa, aunque será importante controlar el orgullo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El dinero muestra movimientos favorables, pero recomienda revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmarlo. En el trabajo, las ideas comenzarán a destacar, mientras que en el amor será necesario ceder un poco el control.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se presentan buenas noticias económicas, aunque también advierte sobre personas envidiosas. En el ámbito laboral habrá oportunidades para demostrar capacidades, mientras que en el amor será conveniente disfrutar más el presente sin analizar cada detalle.

Horóscopo de Nana Calistar para este jueves 2 de julio. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía favorece la llegada de nuevas oportunidades económicas y cambios positivos en el trabajo. En el amor, la recomendación es no conformarse con pequeñas muestras de interés.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La advertencia principal es no ofrecer segundas oportunidades a quien no las merece. En el aspecto económico habrá opciones de crecimiento, aunque será mejor mantener la prudencia. En el trabajo se vislumbran avances importantes.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El dinero tendrá una racha favorable siempre que se distingan las oportunidades reales de posibles engaños. En el amor, los pequeños detalles fortalecerán la relación y evitarán la rutina.

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En materia económica se abre una etapa de crecimiento, siempre que exista una buena administración del dinero. Los retos laborales podrían convertirse en nuevas fuentes de ingresos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El consejo es confiar más en las propias capacidades y dejar de intentar encajar a toda costa. Se abrirán oportunidades económicas y laborales que podrían marcar una diferencia importante.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se anticipan mejoras económicas y cambios positivos en el trabajo. En el plano sentimental será importante hablar con sinceridad para evitar malentendidos y no caer nuevamente en relaciones del pasado.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.