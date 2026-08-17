Aurelio Cheveroni salió de ‘Yo me llamo’: quién es el hombre detrás del personaje

Aurelio Cheveroni se convirtió durante años en uno de los personajes más importantes de la televisión colombiana en la franja infantil. El lobo rojo, reconocido por su humor, irreverencia y particular forma de hablar, acompañó a varias generaciones desde su aparición en Club 10.

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Posteriormente, se convirtió en jurado en Yo me llamo y Yo me llamo Mini, retomando su popularidad y conectando con nuevas audiencias.

Detrás de Aurelio está Fernando Rojas, actor, titiritero y locutor colombiano que comenzó a interpretar al personaje en 1998, cuando recibió el encargo de Caracol Televisión para el programa que se transmitía los fines de semana.

En una reciente entrevista con KienyKe, Rojas recordó cómo fue creciendo el personaje con el paso de los años y reconoció que su permanencia terminó convirtiéndose en un aspecto importante de su trayectoria profesional.

“Yo empecé a personificar a Aurelio Cheveroni desde el 98, como un encargo de Caracol para la franja infantil de esa época y el personaje empezó a trascender, a trascender, a trascender, a trascender, a volverse cada vez más como importante para ese rol y luego se acabó el programa como en el 2012, 2015 y luego me llamaron y ahora tiene otro rol y así”, contó.

Precisamente, ese nuevo papel lo llevó a Yo me llamo, donde Aurelio compartió escenario con los jurados del formato y aportó una dosis de humor a las presentaciones de los participantes.

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Rojas explicó que interpretar durante tantos años al mismo personaje también le ha permitido conocerlo profundamente. “Lo positivo de interpretar un personaje tantos años es que uno lo va conociendo cada vez más, cada vez va siendo una especie de amalgama como más íntima entre el personaje y uno y lo conoce uno más fácil, lo coge más fácil”, aseguró.

Pero Aurelio no es la única faceta artística de Rojas. El colombiano también trabaja en teatro y cuenta con una compañía de producción artística, en la que desarrolla obras de humor negro, además de desempeñarse como pintor y músico.

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Sobre su particular estilo, el actor tiene claro cuál es su lugar: “Mi rol es ser el bufón, ellos son los reyes, ellos dicen cosas serias (...) y yo soy el payaso recochero, el payaso caótico, el payaso violento, el payaso loco, el payaso extraño, el que está fuera de lugar”.

Con esa personalidad, Aurelio Cheveroni logró convertirse en un personaje que trascendió la televisión infantil y encontró una nueva generación de televidentes.