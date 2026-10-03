¿Tiene un carro híbrido? Estas revisiones ayudan a conservarlo

Los vehículos híbridos han sido una de las opciones más viables para cientos de usuarios en Colombia, gracias a su combinación de eficiencia y tecnología avanzada.

Por primera vez, híbridos y eléctricos dominaron las ventas de carros en Colombia: estos fueron los que más se destacaron

Durante lo transcurrido de 2026, se han matriculado un total de 74.471 unidades híbridas, presentando una variación acumulada del 60,7 %.

No obstante, como toda inversión, los carros híbridos necesitan de un cuidado particular y entender el mantenimiento de esto es clave para poder garantizar su durabilidad, eficiencia y, sobre todo, su tranquilidad al conducir.

La verdad es que el cuidado de esta clase de vehículos es muy parecido al de un automóvil convencional. No obstante, los híbridos cuentan con sistemas únicos que necesitan de una atención especializada para evitar inconvenientes.

Los cuidados que necesita un vehículo híbrido

De acuerdo con Seguros Bolívar, un vehículo híbrido tiene a su disposición un motor de combustión interna con uno o varios motores eléctricos, además de una batería de alto voltaje.

Esta combinación brinda beneficios al usuario, entre ellas un menor consumo de combustible y emisiones, pero que a la vez implica un conjunto de revisiones específicas.

Una de las diferencias fundamentales en el mantenimiento de estos carros es en cuanto a la complejidad de sus sistemas eléctricos y electrónicos. Por ello, llevar a cabo un diagnóstico especializado con las herramientas adecuadas es fundamental para verificar el correcto funcionamiento de los motores del vehículo y asegurar la eficiencia del sistema de carga y descarga de la batería de alto voltaje.

El mantenimiento de los vehículos híbridos contempla tanto componentes convencionales como sistemas propios de esta tecnología. Foto: Getty Images

Otro aspecto viene en materia de las baterías, al ser sensibles a las temperaturas extremas, por lo que un calor excesivo o un frío intenso podría estar afectando su rendimiento y acortar su vida útil.

En casos como estos, las recomendaciones son parquear en zonas con presencia de sombras, sobre todo en días calurosos, para así proteger el vehículo del sol directo.

También es clave evitar dejar el auto expuesto a bajas temperaturas por periodos prolongados, si es posible, y asegurar que los sistemas de refrigeración de la batería están funcionando correctamente.

La frecuencia de realizar el mantenimiento de un carro híbrido en Colombia generalmente se basa en las recomendaciones del fabricante, el cual suele indicar revisiones anuales o cada cierto kilometraje. Por ende, es importante tener en cuenta algunos aspectos: