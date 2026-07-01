Los números de Walter Mercado para el 2 de julio que están llamando la atención entre los jugadores

Cada día miles de personas buscan señales, rituales o combinaciones que puedan acercarlas al premio mayor de la lotería y, dentro de ese universo, las predicciones astrológicas siguen ocupando un lugar especial.

Uno de los nombres que continúa despertando interés entre quienes consultan este tipo de contenidos es Walter Mercado, figura que durante décadas vinculó los movimientos astrales con recomendaciones para distintos aspectos de la vida cotidiana, incluida la suerte.

Millonario premio para el 1 de julio: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Para este 2 de julio, vuelven a circular interpretaciones inspiradas en sus mensajes y en los números tradicionalmente asociados con cada signo del zodiaco.

Aunque estas combinaciones forman parte del entretenimiento y no representan una garantía de resultado, muchos jugadores las toman como referencia al momento de elegir sus apuestas para los sorteos del día y probar fortuna en busca de un premio millonario.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Recibirás rayos luminosos de amor, si es que estás soltero y en busca de pareja. Presta mucha atención a las personas a tu alrededor porque la felicidad te va a cruzar por delante y tienes que estar alerta”.

Números de suerte: 12, 10, 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Aunque sean muchos los cambios en tu vida, todo se dará para tu beneficio a la larga o a la corta. Sabes cómo hacer para convencer a los demás de lo que tú quieres y hacia dónde vas”.

Números de suerte: 1, 37, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“No pongas todo tu corazón, tu alma o tus ilusiones a la disposición de esta persona que apenas conoces. Tú te entregas con mucha inocencia y confianza y pueden aprovecharse de tu ingenuidad”.

Números de suerte: 28, 31, 11.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Las estrellas arrojan luz sobre tus relaciones y te llevan a conocer personas extranjeras o de una cultura diferente a la tuya. El amor le llega sorpresivamente a los solteros de este signo”.

Números de suerte: 25, 6, 41.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Tu comunicación se enfatiza, por lo tanto, este es el momento de pedir, demandar y exigir lo que necesites para ti y los tuyos. Tu hogar, tu familia se benefician de tu buena suerte”.

Números de suerte: 25, 14, 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“La energía planetaria te estimulará a seguir adelante en tus proyectos y te dará oportunidades de progreso. Tu salud se beneficia también, especialmente en aquellas enfermedades que no son graves”.

Números de suerte: 7, 21, 44.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Aliméntate mejor y no hagas cambios drásticos en tus hábitos alimenticios. El descanso es la mejor receta para recuperarse de tus males físicos y mentales”.

Números de suerte: 45, 16, 24

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Aceptarás tu nueva realidad y te lanzarás sin miedo y sin restricciones a nuevas aventuras. Estás seguro ahora de lo que quieres y hasta donde quieres llegar. Las soluciones a tus problemas llegan de manera imprevista, sorpresivamente”.

Números de suerte: 13, 9, 11.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Regresa el romance a tu relación actual. Tus actividades sociales serán muchas, disfruta sin llegar a trasnochar o poner tu salud en juego. Para muchos hay cambios de hogar o quizás hasta de país”.

Números de suerte: 3, 20, 47.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Tu éxito vendrá de ser fiel a ti mismo y de seguir la voz de Dios en tu interior. Ten mucho cuidado con imponer tu voluntad. Usa la diplomacia y la paciencia. A veces tú quieres hacer las cosas muy a prisa porque crees que es el único camino a seguir”.

Números de suerte: 18, 50, 23.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Atrévete a expresar todo lo que sientes. Es tiempo de destacar tus cualidades artísticas, de inventor, pintor o compositor. También es momento de arreglar, componer, reparar todo lo roto de tu existencia”.

Números de suerte: 6, 22, 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Hay un despertar hacia lo espiritual y esto hace que te intereses por otras materias tales como las vidas pasadas, tu vida y la muerte. Tu salud física mejora grandemente cuando fortaleces tu sector espiritual”.

Números de suerte: 17, 4, 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.