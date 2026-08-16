Ellos eran los tres familiares de Javier Fernández, el cantante del gol, encontrados muertos tras colapso del edificio Ana Pilar en Cali

Los organismos de socorro que adelantan labores de búsqueda en el sur de Cali confirmaron el hallazgo sin vida de Martín Vivas Jiménez, de 10 años; su madre, Alejandra Vivas Jiménez, de 35 y su abuela, Amparo Jiménez Barona, de 78 años. Los tres eran familiares cercanos del reconocido narrador deportivo Javier Fernández, conocido popularmente como el cantante del gol.

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El hecho ocurrió tras el colapso de la estructura del edificio Ana Pilar, una de las edificaciones afectadas por el terremoto que impactó al suroccidente de Colombia el 10 de agosto de 2026.

Desde el momento en que se registró la emergencia, la familia de las víctimas y la comunidad en general mantuvieron la presencia en la zona del desastre a la espera de noticias sobre los atrapados.

Fernández, quien se encontraba fuera del país cuando ocurrió el terremoto, utilizó de manera constante sus redes sociales para difundir descripciones y fotografías de sus allegados, solicitar oraciones y pedir apoyo en las labores de rescate.

Según se conoció a través de las publicaciones del comunicador, la afectación del sismo impactó a gran parte de su núcleo familiar residente en la capital del Valle del Cauca, registrando además pérdidas materiales de sus hijas.

Luego de más de 72 horas de intensas labores operativas por parte de la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja entre las estructuras colapsadas, las autoridades notificaron el desenlace a sus allegados.

A través de un mensaje difundido por allegados de la familia, la comunidad agradeció el respaldo ciudadano recibido durante las jornadas de búsqueda:

“Queremos agradecer infinitamente a toda la comunidad por el inmenso apoyo y la solidaridad que nos han brindado durante estos días de búsqueda y de rescate para nuestros seres amados. Con profundo dolor les comunicamos que Alejandra, Martín y doña Amparo descansan en paz junto a Dios”.

hallan sin vida a familiares de Javier Fernández Foto: Tomado de redes sociales

En redes, familiares como Marcela Jiménez compartieron mensajes de despedida acompañados de fotografías. “Eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”, expresó la allegada a través de sus canales oficiales.

El caso del edificio Ana Pilar se enmarca en el evento telúrico registrado el pasado 10 de agosto, el cual generó afectaciones graves en distintos departamentos. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 16 de agosto, las consecuencias del sismo ascienden a 15 departamentos y 448 municipios afectados.

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El consolidado técnico de la entidad señala que hasta la fecha se contabilizan 54.008 familias impactadas y un total de 115.461 personas damnificadas.

Respecto al saldo de víctimas humanas, las cifras de la UNGRD establecen:

Fallecidos: 289 personas.

289 personas. Heridos: 4.187 personas.

4.187 personas. Desaparecidos: 143 personas sobre las cuales continúan los operativos de rescate.

143 personas sobre las cuales continúan los operativos de rescate. Rescatados con vida: 353 personas extraídas de estructuras colapsadas.

Las autoridades locales y los cuerpos de socorro mantienen activos los Puestos de Mando Unificado (PMU) en Cali y otras zonas del departamento para avanzar en el censo de daños, remoción de escombros y atención prioritaria a la población damnificada.