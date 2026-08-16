Terremoto en Colombia: hay 289 muertos; aumentan las afectaciones tras nuevo reporte de Pereira

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando alarmantes cifras de afectaciones en Colombia. Con corte a las 7:30 de la mañana de este domingo 16 de agosto, el balance nacional registra 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

La actualización también evidencia un incremento considerable en otros indicadores de la emergencia. Según el reporte, 120.238 familias y al menos 185.016 personas han resultado afectadas en 450 municipios de 15 departamentos.

El aumento de las cifras estaría relacionado, principalmente, con un nuevo reporte entregado por la Alcaldía de Pereira, mientras que la actualización proveniente de Risaralda elevó el número de familias damnificadas. Sin embargo, todavía está pendiente la consolidación definitiva de la cantidad de personas afectadas en ese departamento, por lo que el balance podría volver a variar.

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