Ejército propinó contundente golpe al robo de hidrocarburos en Santander y destruyó 20 válvulas ilegales

Tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron 20 válvulas ilícitas utilizadas para el robo de hidrocarburos en diferentes municipios del departamento de Santander.

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La primera operación se desarrolló en la vereda Cachimbero, predio Los Robles, del municipio de Cimitarra, Santander, donde fueron halladas cuatro válvulas ilícitas instaladas en el Poliducto Sebastopol–Salgar.

Se trata de válvulas de 12 pulgadas, que generaba la extracción ilegal de aproximadamente 1.500 barriles de hidrocarburo semanalmente, con lo que se afecta significativamente las rentas delos grupos criminales.

El otro operativo se llevó a cabo en el municipio de Simacota, también en el departamento de Santander, donde siete válvulas ilícitas, que permitían la extracción de cerca de 700 barriles de combustible, equivalentes a 29.400 galones, fueron destruidas.

Estas generaban unas rentas criminales superior a los 353 millones de pesos mensuales, con lo que se vuelve a afectar el ingreso de estos recursos a los grupos armados ilegales que están detrás del robo de combustible.

El otro punto fue Sabana de Torres, donde las tropas hallaron ocho válvulas ilícitas, evitando el hurto de aproximadamente 1.600 barriles de hidrocarburo, equivalentes a 67.200 galones, lo que representa una afectación económica cercana a los 605 millones de pesos.

El último operativo de las autoridades se registró en la vereda La Cascajera, del distrito de Barrancabermeja. allí se ubico una válvula ilícita sobre el Poliducto Galán–Pozos Colorados de 14 pulgadas, empleada para la extracción ilegal de diésel.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado evitó el robo de cerca de 300 barriles, equivalentes a 12.600 galones de combustible, con una afectación económica estimada en más de 113 millones de pesos.

“La neutralización de estas válvulas ilícitas no solo impide la afectación al sistema de transporte de hidrocarburos del país, sino que contribuye a la protección del medio ambiente, salvaguarda los recursos energéticos de la nación y debilita las fuentes de financiación de las estructuras criminales que delinquen en la región2, señaló la institución en un comunicado.

Por eso, desde el Ejército invitaron a la ciudadanía para que informe ante la línea 107 para mitigar acciones criminales y continuar desarrollando operaciones militares que impidan que se siga presentando este tipo de delitos y la protección del medio ambiente.