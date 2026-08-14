Ejército activó operación aérea con helicóptero MI-8 para combatir incendio forestal en Ortega, Tolima

Un incendio forestal registrado en la zona rural de Ortega, Tolima, llevó a las autoridades a reforzar las labores de control con apoyo desde el aire. El Ejército Nacional informó que puso a disposición un helicóptero MI-8 para respaldar las acciones destinadas a contener las llamas y reducir el riesgo para las comunidades y el entorno natural.

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La intervención hace parte de la respuesta que se desarrolla en el departamento ante varios incendios forestales.

Este viernes, Tolima declaró la calamidad pública debido a la cantidad de emergencias activas y al despliegue de organismos de socorro en diferentes municipios.

Ortega concentra esfuerzos para contener las llamas

Para coordinar las acciones en Ortega fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), espacio en el que diferentes entidades articulan las decisiones frente a la emergencia.

Según informó la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, en este dispositivo participa el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 5, que apoya las labores mediante una aeronave MI-8.

La institución explicó que el propósito de esta intervención es reducir el avance del fuego en el sector rural y evitar que la emergencia termine afectando lugares habitados o terrenos productivos.

En su reporte, la División de Aviación Asalto Aéreo señaló que las operaciones buscan “mitigar y controlar la conflagración en el área rural”.

Apoyo desde el aire y trabajo en tierra

La participación del Ejército no se limita al componente aéreo. Mientras el helicóptero respalda las labores desde el cielo, tropas de la Quinta División permanecen en el área afectada para apoyar las tareas de contención.

La presencia de los uniformados busca contribuir a la protección de las comunidades que permanecen en las zonas cercanas al incendio, además de reducir las consecuencias sobre el entorno.

El Ejército también destacó que: “Estas operaciones aéreas buscan mitigar y controlar la conflagración en el área rural, evitando afectaciones al ecosistema, las viviendas y las fincas, así como proteger la fauna y flora de esta región”.

Mientras el helicóptero apoya desde el aire, soldados trabajan en la zona afectada por las llamas. Foto: @Ejercito_Davaa

De acuerdo con la información entregada por la División de Aviación Asalto Aéreo, las tropas en tierra están “apoyando las labores para contener la emergencia y proteger a las comunidades y el medio ambiente”.

Varias entidades participan en la respuesta

El operativo en Ortega reúne a distintas instituciones. En el PMU participan la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ortega y Bomberos de Bogotá, además de las unidades del Ejército desplegadas en la zona.

La coordinación entre estas entidades permite distribuir las tareas de acuerdo con las necesidades que presenta la emergencia, tanto en el terreno como en las labores de apoyo aéreo.

La situación ocurre en medio de un panorama complejo para Tolima. Un reporte conocido este viernes indicó que el departamento tenía 29 incendios forestales activos, con municipios como Ortega entre los puntos que requerían mayor atención.

El objetivo es evitar que el fuego cause mayores daños

Además de controlar las llamas, la operación busca impedir que el incendio alcance nuevos sectores y genere consecuencias para las personas o propiedades ubicadas en el área rural.

La División de Aviación Asalto Aéreo indicó que las acciones están orientadas a “evitando afectaciones al ecosistema, las viviendas y las fincas”, mientras se mantiene el trabajo coordinado entre las autoridades y los organismos de emergencia.

#Tolima | Un incendio forestal de gran magnitud amenaza con llegar hasta las viviendas en el municipio de Ortega, Tolima. Ya avanza por los potreros.https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/H7qLeM24rZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2026

Por ahora, las labores continúan en Ortega con presencia de personal en tierra y apoyo aéreo, mientras las autoridades mantienen la atención sobre los diferentes incendios que afectan al departamento.