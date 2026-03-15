Tras su captura, cabecilla de disidencias de Calarcá reveló ubicación de menor reclutado y arsenal de guerra

Alexis Ávila Orozco, alias Nelson, cabecilla de las estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá, fue capturado en medio de operaciones militares que adelantó el Ejército Nacional en la vereda Remolinos de Orteguaza, zona rural del municipio de Florencia (Caquetá).

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La presión de las tropas sobre esa estructura criminal permitió que alias Nelsón terminara confesando en medio de su captura la ubicación de un menor de edad reclutado y de un poderoso arsenal de guerra con armas de largo alcance, explosivos y hasta cartillas del frente Rodrigo Cadete.

Las autoridades confirmaron que el menor de edad fue víctima de reclutamiento forzado y tras su recuperación, quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Sobre esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en su cuenta de X: “Reclutar a un menor para la violencia es un acto inhumano; recuperarlo de los grupos armados ilegales es salvar una vida y devolverle futuro a Colombia. A los jóvenes que hoy están en estas filas les decimos: aún están a tiempo de recuperar su libertad y sus derechos. Los protegeremos”.

La inteligencia militar analizará los dispositivos electrónicos hallados en el arsenal de guerra para fortalecer la inteligencia militar contra las disidencias. Foto: Ejército Nacional.

El Ejército Nacional explicó que alias Nelson era el cabecilla de la estructura criminal Rodrigo Cadete, posición que asumió tras la fuga de alias Dumar; Ávila Orozco estaría relacionado con acciones delictivas selectivas, actividades de inteligencia contra unidades militares, presión a la población civil y coordinaba cobros extensivos a comerciantes y empresarios de Caquetá y Huila.

Además de la ubicación del menor de edad, el cabecilla capturado también destapó dónde estaba un poderosos arsenal de guerra con ochos armas largas, una ametralladora, más de tres mil cartuchos, proveedores para fusil y pistola, chalecos, uniformes camuflados y otros elementos que estaban a disposición de esa facción de las disidencias de las Farc.

Las tropas también se centraron en un material que interesa a la inteligencia militar, pues hallaron cuadernos con anotaciones, una cartilla de la estructura Rodrigo Cadete y varias boletas de citación que habrían sido utilizadas para intimidar y cobrar extorsiones a la población.

El ministro Sánchez explicó: “Durante la acción militar se logró neutralizar esta comisión armada que venía generando intimidación en la zona. Además permitió incautar un importante arsenal que fortalecía la capacidad criminal de esta estructura”.

El Ejército también dejará a disposición de la Fiscalía varios dispositivos electrónicos y de comunicaciones, entre ellos celulares, radios, memorias USB, un computador y un control de dron con sus respectivas baterías, que permitirán identificar el modus operandi de esa organización criminal.

Con la captura de Nelson, la recuperación de un menor y la incautación del arsenal de guerra, los uniformados también tuvieron que destruir de manera controlada dos dispositivos explosivos improvisados que presuntamente iban a ser utilizados contra la población y la fuerza pública.