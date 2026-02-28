Al menos 14 militares heridos tras ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional en el sur de Bolívar

En horas de la mañana de este sábado, 28 de febrero, se presentó el ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional que movilizaba personal en la base militar de San Lucas, ubicada en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar.

“En una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, informó la institución en un comunicado.

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

La acción se presentó contra un helicóptero del Ejército Nacional que se encontraba dejando a los uniformados en la base militar. Sin embargo, en medio del despliegue se presentó la explosión.

En imágenes que circulan por las redes sociales se observa cómo los militares se encuentran descendiendo de la aeronave y desplazándose hacia una zona segura, cuando se presenta una fuerte explosión en el lugar.

El explosivo cayó exactamente donde los uniformados se encontraban desembarcando, levantando una gran capa de tierra y obligando al aparato aéreo a emprender la huida del lugar con un despegue rápido.

El Ejército Nacional informó que, pese al ataque, las ofensivas militares se mantienen con el objetivo de combatir a las estructuras criminales que delinquen en la zona, ya que el Estado busca recuperar el control territorial en la región y neutralizar la incidencia de los grupos armados.

Los militares heridos, que ascienden a, al menos, 14 uniformados, fueron evacuados con todos los protocolos de seguridad. De acuerdo con la información que se conoce, uno de los hombres se encuentra muy mal.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, destacó que el ataque se registró por parte de miembros del grupo criminal del ELN que opera en la región, “en un intento desesperado por frenar el avance de nuestras tropas”.

“No permitiremos que acciones terroristas alteren nuestra misión. Seguiremos avanzando con determinación hasta neutralizar estas amenazas y consolidar el control territorial”, señaló el general López.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había informado horas antes sobre el despliegue de capacidades especiales del Ejército y la Policía Nacional en la zona, notificando, además, sobre la designación de personal especial para la región, con la llegada de 300 militares durante esta semana para fortalecer el control territorial en la zona.

Sánchez también resaltó el plan de recompensas del Gobierno nacional para dar con el paradero de los responsables de los problemas de seguridad en la zona. Según la información entregada por la cartera, por alias Yeferson, alias Piñas o Moisés y alias Hernán del EGC, comúnmente llamado Clan del Golfo, se ofrecen hasta 640 millones de pesos, por cada uno, para quien brinde información que permita su neutralización.

Esta es la nueva estrategia de seguridad para Bolívar ante el horror de los grupos ilegales

Por alias Julián, de las disidencias de las Farc, también se ofrecen hasta 640 millones; mientras que por los cabecillas del ELN en la región aumenta el valor de las recompensas ofrecidas por el sector de Defensa.

Por alias Omar, Mauricio o Casinga el Ministerio de Defensa ofrece hasta 3.244 millones de pesos; por alias Mara y alias ‘Arbey’, la suma alcanza los 1.641 millones de pesos, por cada uno.