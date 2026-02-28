El Ejército Nacional informó sobre la realización de operaciones ofensivas en el sur del departamento de Bolívar, a cargo de la Brigada 19 de la Primera División de ese brazo de la Fuerza Pública.

Los grupos armados que delinquen en la zona atacaron la base militar de San Lucas, ubicada en el municipio de Montecristo, y algunos soldados que estaban en el lugar resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados.

“Como respuesta a este esfuerzo operacional, en una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada hoy por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, informó el Ejército en un comunicado.

En la mañana de este sábado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había informado sobre el despliegue de capacidades especiales del Ejército y la Policía Nacional en la zona, notificando, además, sobre la designación de personal especial para la región, con la llegada de 300 militares durante esta semana para fortalecer el control territorial en la zona.

El Ejército Nacional informó que, pese a ese ataque, las ofensivas militares se mantienen con el objetivo de combatir a las estructuras criminales que delinquen en la zona. El Estado busca recuperar el control territorial en la región y neutralizar la incidencia de los grupos armados en la zona.

“Las acciones militares se mantienen y se adelanta la evacuación de nuestro personal herido hacia centros asistenciales”, se detalla en el comunicado difundido por el Ejército Nacional. Además del ELN, en la zona delinquen el Clan del Golfo y las disidencias comandadas por alias Calarcá.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, detalló que el ataque se efectuó con drones cargados de explosivos y describió el hecho como “un intento desesperado por frenar el avance de nuestras tropas”.

El ministro de Defensa resaltó el plan de recompensas del Gobierno nacional para dar con el paradero de los responsables de los problemas de seguridad en la zona. Según la información entregada por la cartera, por alias Yeferson, alias Piñas o Moisés y alias Hernán del EGC comúnmente llamado Clan del Golfo, se ofrecen (por cada uno) hasta 640 millones de pesos para quien brinde información que permita su neutralización.