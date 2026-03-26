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Juliana Guerrero no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por la información falsa en los títulos de la Fundación San José

El ente acusador advirtió que la exasesora de MinInterior “sabía de lo fraudulento de sus acciones”

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 5:02 p. m.
Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, fueron imputados por la información falsa en los títulos de la Fundación San José
Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, fueron imputados por la información falsa en los títulos de la Fundación San José Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía imputó cargos por fraude procesal en contra de Juliana Guerrero, la exasesora del Ministerio del Interior y aspirante a viceministra de la juventud del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el ente acusador, Guerrero presentó como verdaderos títulos universitarios con información falsa. No aceptó los cargos.

Para la Fiscalía es claro que Juliana Guerrero tenía pleno conocimiento de que los títulos universitarios en contaduría y tecnólogos en gestión contable eran falsos o fueron obtenidos con información falsa, de ahí que se le atribuye el delito de fraude procesal.

Juliana Andrea Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando para la consecución del fin; tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, tal y como se confirmó nunca cumplió con los requisitos mínimos para la expedición de estos títulos y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, dijo la Fiscalía.

En la misma imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero, la Fiscalía presentó los hechos y pruebas que también dejan como imputado a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José, tras advertir que aprobó y firmó las resoluciones para validar como profesional a Juliana Guerrero sin el cumplimiento de los requisitos legales.

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“Hizo constar que Juliana Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnologa en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. En efecto, el indiciado por medio de su perfil de la Fundación de Educación Superior San José consignó hechos falsos en documentos auténticos”, señaló la Fiscalía.

En audiencia de control de garantía, la Fiscalía imputó el delito de fraude procesal en contra de Juliana Guerrero y de falsedad en documento público en contra de Luis Carlos Gutiérrez, el exsecretario general de la Fundación San José, los dos negaron su responsabilidad en los hechos expuestos por la Fiscalía en la imputación de cargos.

“Decidió cargarlos por intermedio de su usuario en el sistema de información y gestión del empleo público, plataforma que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se cargan las hojas de vida de funcionarios públicos y contratistas del Estado. Dichos documentos espurios fueron cargados y presentados a sabiendas de que eran falsos”, señaló la fiscal del caso.

La Fiscalía advirtió que Juliana Guerrero nunca asistió a clases, ni siquiera presentó exámenes o las pruebas de Icfes para graduarse; aun así obtuvo los títulos que ahora son materia de investigación de la Fiscalía. Con la imputación se abre paso a otras etapas del proceso, de cara a obtener una condena en su contra.