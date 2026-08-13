El conmovedor testimonio de un hombre en Quibdó que lo perdió casi todo en el terremoto: “Los sueños se derrumban en segundos”

Tras el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en Colombia, miles de habitantes de la región del Chocó perdieron sus bienes. Enrique Tovar, residente del municipio de Quibdó, relató cómo ocurrió la destrucción de su casa de tres niveles, heredada de sus padres y construida parcialmente con créditos bancarios.

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En una entrevista concedida a SEMANA, relató las circunstancias del colapso de su hogar.

“La situación es de conocimiento público; afortunadamente, mi familia y yo estamos intactos, sin pérdidas humanas, pero la pérdida material es total e irreparable tras el desplome de la estructura de tres niveles”, contó.

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La vivienda albergaba a los miembros de la familia en los pisos superiores, mientras que la planta baja pertenecía a sus padres adultos mayores.

Enrique señaló: “El primer nivel era de mis padres jubilados, que no se encontraban allí (cuando tembló), y en el segundo y tercer nivel vivíamos mi esposa, mis tres hijos y yo. Todo lo construimos con ahorros y préstamos bancarios que debemos seguir pagando”.

Ausencia de pólizas de seguro e impacto emocional

El sobreviviente explicó que la casa carecía de cobertura de seguros debido a las condiciones de informalidad en la titulación de los predios de la zona.

“No es habitual el tema de los seguros por la falta de certificados de libertad y tradición, lo cual responde a la ausencia de propiedad horizontal formalizada en el sector y también a un tema cultural”.

“Es difícil no quebrarse”: Enrique Tovar, habitante de Quibdó, Chocó, relata cómo su casa, que heredó de su papá y terminó de construir con deudas bancarias, quedó destruida tras el terremoto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ZslZpkX26c — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

Sobre el impacto de observar la destrucción del patrimonio familiar, Eduardo describió la dimensión de las afectaciones materiales y también la sensación sobre la dificultad que vivirán para iniciar de nuevo.

“Es una situación frustrante ver cómo los sueños se derrumban en segundos; duele y cuesta pensar cómo reiniciar, aunque sabemos que con fe y solidaridad saldremos adelante”.

La estructura colapsó durante la sacudida principal y Enrique aseguró que, gracias a que él y su familia ya estaban despiertos, lograron “salir antes de que la casa colapsara frente a nosotros”.

Solicitud de asistencia estatal y provisión de suministros

A los cuatro días de la emergencia, el damnificado manifestó que la presencia institucional del Gobierno nacional y de las entidades encargadas aún no se materializa.

Enrique Tovar denunció: “No hemos recibido ayuda estatal; con la solidaridad de los vecinos estamos haciendo ollas comunitarias y nos prestan ropa para poder subsistir mientras llegan las autoridades”.

El ciudadano hizo un llamado a las instituciones del Estado para agilizar los censos de caracterización y la entrega de suministros de reconstrucción en la región: “Pedimos celeridad en la entrega de materiales de construcción y ayudas humanitarias, porque quedamos literalmente con la ropa que nos regalaron”.

“Necesitamos que no abandonen al Chocó”, sentenció.