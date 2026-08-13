Desgarrador testimonio del periodista Carlos Aponte tras perder a su familia en Cali por el terremoto: “No se guarden nada”

El periodista Carlos Aponte atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de que los organismos de socorro encontraran sin vida a su padre, Carlos Arturo Aponte, y a su sobrina, de 11 años, entre los escombros de las Torres del Limonar, en Cali. La búsqueda de su madre, Estela Marín, continúa.

Papá y sobrina del periodista Carlos Aponte fueron hallados sin vida 72 horas después del terremoto en Cali

En medio de la tragedia, el comunicador habló con Jamir Mina, periodista de SEMANA, y contó cómo enfrenta la pérdida de dos integrantes de su familia mientras mantiene la esperanza de encontrar a su madre.

El hallazgo que cambió la búsqueda

Aponte explicó que los equipos de rescate lograron recuperar primero el cuerpo de su padre y, posteriormente, el de su sobrina.

“Mi papá está volcado en protección a ella. Es el primer cuerpo que sale y después sale el cuerpo de mi sobrinita”, relató el periodista a SEMANA.

Ahora, la atención de los organismos de socorro está puesta en localizar a Estela Marín, quien continúa desaparecida entre los restos de la edificación.

Para Aponte, comienza además una etapa distinta, marcada por el duelo y por todo lo que tendrá que afrontar su familia después de la emergencia.

“Una avalancha de solidaridad”

En medio de su dolor, el periodista también quiso destacar el respaldo que ha recibido de ciudadanos, organismos de socorro y autoridades durante las labores de emergencia.

Aponte describió la respuesta de la comunidad con una expresión que repitió durante la conversación: “Una avalancha de solidaridad”.

“Aquí hay de todo para todos y todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo quiere abrazarte”, aseguró el comunicador.

También agradeció a quienes han participado en las labores de rescate y a las personas que han llevado ayuda a las familias afectadas.

“Eso nos hace fortalecer en la esperanza”, manifestó Aponte durante la entrevista con Jamir Mina.

Las corbatas que lo conectaban con su padre

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ocurrió cuando el periodista recordó la relación que tenía con su padre.

Carlos Aponte contó que desde pequeño admiraba la forma en que su papá se vestía para trabajar y que, con el paso de los años, las corbatas de él terminaron convirtiéndose en una especie de vínculo entre ambos.

Cuando comenzó a aparecer en televisión, utilizaba una de esas prendas como homenaje.

“Yo salía con una corbata de él”, recordó el periodista.

Había, además, un detalle cotidiano que hacía todavía más especial ese recuerdo: Aponte nunca aprendió a hacer correctamente el nudo de la corbata y su padre era quien lo ayudaba.

“La única persona que me amarraba la corbata era don Carlos Aponte”, expresó.

Para el comunicador, ese gesto se convirtió durante años en una forma sencilla de sentir cerca a su padre y de llevar consigo parte del legado que recibió de él.

Carlos Aponte cuenta en SEMANA la angustiosa búsqueda de su familia en Cali, tras el colapso de su edificio en el terremoto

Recordar a su padre desde la alegría

Aponte también habló de la personalidad de su papá y de los recuerdos que conserva de él fuera del ámbito laboral.

Lo describió como un hombre alegre, aficionado a cantar y que disfrutaba reunirse con sus amigos. Por eso, considera que su memoria no debería quedar reducida a la tragedia que terminó con su vida.

“Tenemos que recordar a tu papá como lo que él era, como un hombre feliz”, contó Aponte que le dijo uno de los antiguos jefes de su padre.

El periodista compartió detalles de la personalidad de su papá y cómo desea recordarlo. Foto: Suministrada a SEMANA

El periodista aseguró que esa forma de recordarlo se ha convertido en parte de su manera de afrontar el duelo.

El mensaje que deja después de la tragedia

Al final de la conversación con SEMANA, Aponte dejó una reflexión dirigida a quienes todavía tienen cerca a sus familiares y seres queridos.

El comunicador habló de la importancia de expresar el cariño mientras existe la oportunidad y de no dejar pendientes las muestras de afecto.

“No se guarden nada”, fue uno de los mensajes centrales que dejó.

Aponte explicó que, para él, haber demostrado siempre el amor hacia sus padres es ahora una fuente de fortaleza en medio de una pérdida que todavía resulta difícil de dimensionar.

“No se ahorren el amor”, afirmó el periodista.

Añadió una frase que resume el impacto que ha tenido la tragedia en su vida: “Yo soy tal vez más destruido que el edificio donde ellos quedaron sepultados”.

Mientras los equipos de rescate continúan trabajando en Cali para encontrar a su madre, Aponte intenta afrontar la pérdida de dos seres fundamentales para su familia y, al mismo tiempo, agradecer la solidaridad que ha acompañado a los afectados por el terremoto.