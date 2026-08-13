En medio de la tragedia del terremoto, asesinan en Tuluá a alias Gurú, cuestionado empresario ligado al narcolote Meritage

Sicarios asesinaron de tres balazos a Macario Guillermo León Arango, un cuestionado empresario conocido con el alias de Gurú, ligado al narcolote Meritage, ubicado en Las Palmas, en Envigado.

SEMANA conoció que el crimen fue cometido en la mañana del miércoles 12 de agosto, cuando las autoridades de Tuluá, una de las ciudades golpeadas por el terremoto del 10 de agosto, centraban sus esfuerzos en atender a los afectados.

Aunque en algunos medios locales se habló de que se trataba de un abogado, este medio conoció que la víctima de los sicarios fue alias Gurú, quien había llegado recientemente a esa ciudad.

Macario Guillermo León Arango, alias Gurú, asesinado en Tuluá. Foto: Suministrado a SEMANA

Documentos judiciales conocidos por SEMANA dan cuenta de que Gurú aparece mencionado en la transacción del narcolote, que terminó a nombre de su exesposa Tatiana Gil.

En el predio se proyectó Meritage. Además, este fue puesto en litigios internacionales que amenazaron con condenar a Colombia a pagar una multimillonaria cifra; va en un pleito jurídico con fallos por extinción de dominio.

Esta es la trascendental decisión judicial frente al caso Meritage, el polémico “narcolote” de Envigado

Incluso, el diario El Tiempo mencionó en su momento que alias Gurú había sido el enlace con Otto Bula, el corrupto político de Sahagún, condenado por el escándalo de Odebrecht y la agrupación criminal conocida como La Oficina, por lo que la Fiscalía había rastreado sus negocios.

Otto Bula, exsenador. Foto: guillermo torres reina-semana

El narcolote de Meritage

Desde el primer minuto, el proyecto estuvo en el ojo del huracán por cuenta de sus vínculos con capos de la llamada Oficina de Envigado, la banda criminal que se dedicó a homicidios selectivos, extorsiones, narcotráfico y una veintena de delitos más.

En documentos judiciales fueron mencionados el desaparecido alias Danielito; alias Rogelio, exjefe de fiscalías de Medellín que pagó cárcel en Estados Unidos; alias Morro; alias Pichi, entre otros, todos implicados en el secuestro de un joven comerciante señalado como uno de los propietarios del multimillonario lote.

Colombia no tendrá que pagar millonaria indemnización por el ‘narcopredio’ que le quitaron a lujoso proyecto inmobiliario

En medio de la operación para tratar de sanear jurídicamente el origen de los recursos con los que se adquirió el narcolote, apareció mencionado alias Gurú.

Debido a esta situación, el megalote entró a un proceso de extinción de dominio por parte de las autoridades colombianas, lo cual paró por completo el proyecto. Esto llevó a que uno de los representantes legales presentara una millonaria demanda ante los estrados internacionales, la cual terminó siendo desestimada.

El 23 de julio, SEMANA reveló que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en un texto de 117 páginas, tomó una trascendental decisión: “Declarar la extinción de dominio sobre los bienes inmuebles” que estaban en disputa jurídica.

En el fallo, el despacho declaró la extinción de “todos los derechos reales, principales o accesorios, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien al que se le extingue el derecho de dominio”.

Ordenó cancelar “el embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo, dispuesto por la Fiscalía General al interior del proceso y frente a los bienes señalados (...) por lo cual se oficiará a la oficina de registro de instrumentos públicos de Medellín zona sur”.

Igualmente, ordenó que se emita el certificado de “tradición” a “favor de la Nación”. Trámite que deberá ser adelantado por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

¡Ganamos! Colombia se salvó de pagar 300 millones de dólares a un grupo de inversionistas que reclamaba ese dinero por un predio cercano a Medellín. La @AgenciaDefensaJ argumentó que 🇨🇴 tenía el derecho de confiscar el predio Meritage para evitar un posible lavado de activos. pic.twitter.com/3biwE1tcdz — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) June 27, 2024

“Para ello, se ordenará oficiar por intermedio de la delegada a los registradores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín zona sur, con el fin de que se registre lo ordenado en este fallo”, indicó en la extensa decisión judicial.

La parte demandante anunció que el fallo podía en su momento presentar un recurso de apelación para mantener vivo el litigio por el narcolote, del que apareció como propietario alguna vez alias Gurú.