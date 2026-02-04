Nación

La prueba que Pipe Tuluá le entregó a Vicky Dávila revive el escándalo del Pacto de La Picota en la campaña de Petro

Horas antes de su extradición, el señalado criminal le dio un audio a la precandidata presidencial.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 10:50 a. m.
Gustavo Petro autorizó la extradición de alias Pipe Tuluá, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera la luz verde. Foto: Presidencia / Policía Nacional

Antes de la segunda vuelta presidencial, Colombia supo del llamado Pacto de La Picota, la visita de integrantes de la campaña Petro Presidente a distintas cárceles del país, principalmente La Picota y el pabellón de extraditables. Un audio revelado por la precandidata presidencial Vicky Dávila confirmó las denuncias.

En su momento, medios de comunicación revelaron las imágenes de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, ingresando a La Picota y reuniéndose con narcotraficantes; lo negaron desde la campaña presidencial. Luego, SEMANA reveló las minutas de ingreso a la cárcel y se concentraron en decir que era parte de un proyecto que en adelante se conoció como la paz total.

Este martes, 3 de febrero, en el marco de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que Andrés Felipe Marín, conocido como Pipe Tuluá, extraditado a Estados Unidos el mismo día, advierte que “compró” a Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, y que hizo aportes a la campaña presidencial.

“Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y, pues, creo que si estamos hablando de comprar funcionario, creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, afirma Pipe Tuluá.

El audio de alias Pipe Tuluá expone que los aportes a la campaña Petro Presidente se hicieron en dinero y que además se realizaron otras entregas a entidades como al Dian. Dijo el señalado cabecilla que tiene todas las pruebas de su denuncia en audio y las presentará a las autoridades de Estados Unidos.

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

De igual manera, quien fue considerado el fundador del autodenominado grupo de asesinos Mago (Muerte a Guardianes Opresores) hace referencia a una declaración del presidente Gustavo Petro en la que este señaló cómo alias Pipe Tuluá estaría comprando funcionarios. El cabecilla criminal le responde al presidente que sí compró, pero al hermano del mandatario y en su campaña.

“Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos, para que vean que eso sí es prueba de que lo que me arman a mí relacionado con narcotráfico es falso, y eso sí lo voy a demostrar”, afirma el extraditado cabecilla en el audio que dejó como mensaje de despedida.

Vicky Dávila, alias Pipe Tuluá, Juan Fernando Petro y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Se espera que en Colombia la Fiscalía también haga lo propio y recupere las pruebas que menciona alias Pipe Tuluá en su audio, las mismas que —advirtió— entregaría a la justicia de Estados Unidos.

