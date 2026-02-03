Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

Desde Washington, Estados Unidos, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la información que se dio a conocer sobre una presunta financiación a su campaña presidencial por parte de alias Pipe Tuluá.

Frente a ese tema, el mandatario colombiano negó esas versiones, al manifestar que no se hace elegir por asesinos.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

“Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a CIA— no van conmigo”, dijo el jefe de Estado en diálogo con Caracol Radio.

Diligencia, proceso de extratición de Pipe Tuluá. Foto: INTERPOL COLOMBIA

Además expresó: “Si cometió algún error, que lo pague (dijo Gustavo Petro sobre los señalamientos a su hermano Juan Fernando Petro). Pero yo no me asusto con eso. No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre; por eso podría extraditarlo y lo extradité”.

Cabe señalar, que las alarmas las encendió la precandidata presidencial, Vicky Dávila, quien este martes 3 de febrero dio una rueda de prensa, poniendo en conocimiento del país un explosivo audio de Pipe Tuluá.

En el material, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, habló de “comprar” a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, con dinero para la campaña del entonces candidato presidencial.

Ese audio del peligroso criminal, de acuerdo con varios sectores sería una prueba más de que el Pacto de La Picota sí existió, y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la paz total. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022.

Finalmente, este martes 3 de febrero y previo al encuentro entre Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente colombiano ordenó la extradición de alias Pipe Tuluá ante la justicia de ese país.

“Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias ”Pipe Tuluá* jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca”, posteó Petro.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano

“Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia”, concluyó en el mensaje el presidente colombiano.