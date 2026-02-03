Política

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

El presidente ordenó la extradición a Estados Unidos del señalado criminal.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:05 p. m.
Gustavo Petro y Pipe Tuluá
Gustavo Petro y Pipe Tuluá Foto: Foto Presidencia y foto suministrada a SEMANA API

Desde Washington, Estados Unidos, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la información que se dio a conocer sobre una presunta financiación a su campaña presidencial por parte de alias Pipe Tuluá.

Frente a ese tema, el mandatario colombiano negó esas versiones, al manifestar que no se hace elegir por asesinos.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

“Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a CIA— no van conmigo”, dijo el jefe de Estado en diálogo con Caracol Radio.

DILIGENCIA DE EXTRADICIÓN DE ALIAS PIPE TULUÁ.
Diligencia, proceso de extratición de Pipe Tuluá. Foto: INTERPOL COLOMBIA

Además expresó: “Si cometió algún error, que lo pague (dijo Gustavo Petro sobre los señalamientos a su hermano Juan Fernando Petro). Pero yo no me asusto con eso. No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre; por eso podría extraditarlo y lo extradité”.

Política

Revuelo político por revelación de Vicky Dávila: audio advierte de dineros de Pipe Tuluá, temido criminal, en la campaña Petro Presidente

Política

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano a Julio Sánchez

Política

La alerta de Vicky Dávila: “No nos vamos a dejar imponer un presidente del narcotráfico y la corrupción”

Mejor Colombia

No caiga en la trampa. Alerta por mensajes falsos sobre los jurados de votación

Política

Un grupo de hombres, al parecer de izquierda, agredió a simpatizantes uribistas en Cali tras visita de Paloma Valencia: “A un joven le fracturaron la nariz”

Política

Miembros del gabinete de Petro y directivos de entidades protagonizaron las movilizaciones en la Plaza de Bolívar: ¿quiénes estuvieron?

Política

“Amor a Colombia”: Gustavo Petro compartió un mensaje de Donald Trump tras su reunión en la Casa Blanca

Arte

‘Vientre de la tierra’: por qué Petro eligió este vestido ancestral para la primera dama de EE. UU.

Confidenciales

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Nación

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

Cabe señalar, que las alarmas las encendió la precandidata presidencial, Vicky Dávila, quien este martes 3 de febrero dio una rueda de prensa, poniendo en conocimiento del país un explosivo audio de Pipe Tuluá.

En el material, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, habló de “comprar” a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, con dinero para la campaña del entonces candidato presidencial.

Ese audio del peligroso criminal, de acuerdo con varios sectores sería una prueba más de que el Pacto de La Picota sí existió, y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la paz total. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022.

Finalmente, este martes 3 de febrero y previo al encuentro entre Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente colombiano ordenó la extradición de alias Pipe Tuluá ante la justicia de ese país.

“Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias ”Pipe Tuluá* jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca”, posteó Petro.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano

Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia”, concluyó en el mensaje el presidente colombiano.

Más de Política

Vicky Dávila Pipe Tuluá Juan Fernando Petro Gustavo Petro

Revuelo político por revelación de Vicky Dávila: audio advierte de dineros de Pipe Tuluá, temido criminal, en la campaña Petro Presidente

Gustavo Petro y Pipe Tuluá

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano a Julio Sánchez

Vicky Dávila e Iván Cepeda.

La alerta de Vicky Dávila: “No nos vamos a dejar imponer un presidente del narcotráfico y la corrupción”

La recomendación es clara: no hacer clic en enlaces, no descargar archivos y no suministrar información personal ante este tipo de mensajes

No caiga en la trampa. Alerta por mensajes falsos sobre los jurados de votación

Esta foto confirma la agresión al joven uribista.

Un grupo de hombres, al parecer de izquierda, agredió a simpatizantes uribistas en Cali tras visita de Paloma Valencia: “A un joven le fracturaron la nariz”

Concentración en la Plaza de Bolívar en apoyo a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca.

Miembros del gabinete de Petro y directivos de entidades protagonizaron las movilizaciones en la Plaza de Bolívar: ¿quiénes estuvieron?

Gustavo Petro compartió mensaje de Donald Trump

“Amor a Colombia”: Gustavo Petro compartió un mensaje de Donald Trump tras su reunión en la Casa Blanca

Reunión entre gustavo Petro y donald Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026.

“Siempre hay un muro”: primer mensaje de Gustavo Petro tras la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro

¿Quiénes son los acompañantes de Gustavo Petro y Donald Trump en la reunión en la Casa Blanca?

Noticias Destacadas