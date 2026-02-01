Nación

Pipe Tuluá: la alerta y la orden que evitaron su fuga antes de ser extraditado a EE. UU.

SEMANA conoció, por fuentes del Gobierno Petro, que el excabecilla de La Inmaculada pretendía fugarse desde el 28 de enero.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 9:53 p. m.
Estas son las primeras imágenes de 'Pipe Tuluá' tras su traslado.
Estas son las primeras imágenes de 'Pipe Tuluá' tras su traslado. Foto: Policía Nacional

Mientras el Ministerio de Justicia sufría nuevos cambios en su dirección, al saliente ministro encargado, Andrés Idárraga, le llegó una alerta que de inmediato activó todos los planes de seguridad para evitar lo que podría haber terminado siendo una victoria para la criminalidad: la fuga de alias Pipe Tuluá.

Desde el pasado miércoles 28 de enero, al despacho del entonces ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, le llegó una alerta que advertía sobre las intenciones del excabecilla de la peligrosa banda conocida como La Inmaculada.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en la cárcel La Picota, de Bogotá
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en la cárcel La Picota, de Bogotá Foto: Ministerio de Justicia

La información fue inmediatamente compartida con agencias de inteligencia del Estado, pero con la alerta activa, el ministro (e) Idárraga tomó decisiones para evitar la fuga del criminal y ordenó reforzar la seguridad que tiene en la actualidad el excapo que permanece bajo custodia de las autoridades colombianas.

Esta advertencia se conoció días después de que el propio Idárraga, quien salió del MinJusticia con la llegada del ministro en propiedad Jorge Iván Cuervo, anunciara que se le negó el recurso de reposición que la defensa de Tuluá presentó contra la autorización de entregarlo a Estados Unidos.

Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas y señaló cuándo dejará de llover en Colombia

Nación

Así murió alias Gonzalito: los detalles desconocidos de la caída del segundo cabecilla del Clan del Golfo

Nación

Inicia ‘Vaki’ para apoyar la defensa jurídica de la periodista Lorena Beltrán

Nación

Gonzalito: el criminal que estuvo en las AUC, lideró el Clan del Golfo y murió negociando la paz

Nación

Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

Nación

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

Nación

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Nación

Mujeres buscadoras de personas desaparecidas ahora son sujetos de protección especial; decreto reconoce su labor

Confidenciales

MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

Nación

Gobierno autorizó la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos: ¿qué pasó con el recurso para frenar el proceso?

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Así se confirmó que el entonces cabecilla de La Inmaculada iba a ser extraditado a los Estados Unidos, pese a las solicitudes que presentó para evadir ese proceso y hasta los llamados que le hizo al Gobierno del presidente Petro para unirse a la paz total.

Las revelaciones del presidente

Ese plan de fuga se conoció un día después de que el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para notificar al entonces ministro (e) Andrés Idárraga la orden de extraditar a Andrés Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

El mandatario confirmó en su cuenta de X: “Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.

Lo anterior dejó en el aire la posibilidad de que Pipe Tulúa hubiera estado haciendo movidas para corromper a los funcionarios que lo estaban custodiando, a cambio de que le permitieran cumplir con su plan de fuga o buscar una maniobra para quedarse en Colombia.

Andrés Marín Silva, alias Pipe Tuluá, era el líder de la temida banda La Inmaculada, la cual tiene como epicentro criminal el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca; por eso la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, también anunció medidas de seguridad para evitar retaliaciones por la extradición de uno de los delincuentes más peligrosos del país.

Más de Nación

Pelea de supuestos hinchas en Bogotá.

Batalla campal entre presuntos hinchas de equipos bogotanos; video es viral en redes sociales

x

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas y señaló cuándo dejará de llover en Colombia

Estas son las primeras imágenes de 'Pipe Tuluá' tras su traslado.

Pipe Tuluá: la alerta y la orden que evitaron su fuga antes de ser extraditado a EE. UU.

Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.

Así murió alias Gonzalito: los detalles desconocidos de la caída del segundo cabecilla del Clan del Golfo

Beltrán celebró la condena en contra del galeno.

Inicia ‘Vaki’ para apoyar la defensa jurídica de la periodista Lorena Beltrán

No

Gonzalito: el criminal que estuvo en las AUC, lideró el Clan del Golfo y murió negociando la paz

Alias Gonzalito.

Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

Hay dudas por el video en el que hablan supuestamente jefes del Clan del Golfo. No están Chiquito Malo ni Gonzalito y quien asume la vocería, alias Javier, parece superpuesto en la imagen.

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

No

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Espacio de articulación entre empresas y el Programa de Discapacidad incluye la participación activa de personas con diversidad funcional.

Reforma laboral: magistrada aclara aplicación de cuotas de contratación para personas con discapacidad

Noticias Destacadas