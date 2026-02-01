Pipe Tuluá: la alerta y la orden que evitaron su fuga antes de ser extraditado a EE. UU.

Mientras el Ministerio de Justicia sufría nuevos cambios en su dirección, al saliente ministro encargado, Andrés Idárraga, le llegó una alerta que de inmediato activó todos los planes de seguridad para evitar lo que podría haber terminado siendo una victoria para la criminalidad: la fuga de alias Pipe Tuluá.

Desde el pasado miércoles 28 de enero, al despacho del entonces ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, le llegó una alerta que advertía sobre las intenciones del excabecilla de la peligrosa banda conocida como La Inmaculada.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en la cárcel La Picota, de Bogotá Foto: Ministerio de Justicia

La información fue inmediatamente compartida con agencias de inteligencia del Estado, pero con la alerta activa, el ministro (e) Idárraga tomó decisiones para evitar la fuga del criminal y ordenó reforzar la seguridad que tiene en la actualidad el excapo que permanece bajo custodia de las autoridades colombianas.

Esta advertencia se conoció días después de que el propio Idárraga, quien salió del MinJusticia con la llegada del ministro en propiedad Jorge Iván Cuervo, anunciara que se le negó el recurso de reposición que la defensa de Tuluá presentó contra la autorización de entregarlo a Estados Unidos.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Así se confirmó que el entonces cabecilla de La Inmaculada iba a ser extraditado a los Estados Unidos, pese a las solicitudes que presentó para evadir ese proceso y hasta los llamados que le hizo al Gobierno del presidente Petro para unirse a la paz total.

Las revelaciones del presidente

Ese plan de fuga se conoció un día después de que el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para notificar al entonces ministro (e) Andrés Idárraga la orden de extraditar a Andrés Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

El mandatario confirmó en su cuenta de X: “Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.

Lo anterior dejó en el aire la posibilidad de que Pipe Tulúa hubiera estado haciendo movidas para corromper a los funcionarios que lo estaban custodiando, a cambio de que le permitieran cumplir con su plan de fuga o buscar una maniobra para quedarse en Colombia.

Andrés Marín Silva, alias Pipe Tuluá, era el líder de la temida banda La Inmaculada, la cual tiene como epicentro criminal el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca; por eso la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, también anunció medidas de seguridad para evitar retaliaciones por la extradición de uno de los delincuentes más peligrosos del país.