Valle

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Andrés Felipe Marín Silva es considerado el jefe de una peligrosa banda llamada La Inmaculada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 1:35 a. m.
El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.
El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición. Foto: API

La gobernadora del Valle, Dilián Francisca Toro, anunció que ordenó reforzar la seguridad en el municipio de Tuluá tras la inminente extradición de Andrés Felipe Marín Silva.

Se trata de alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la organización delincuencial La Inmaculada, señalada de graves delitos en ese municipio del Valle.

“Fue un trabajo que hicimos con el alcalde y la fuerza pública de Tuluá para recuperar la seguridad; se logró este resultado que lo decidió el presidente y el Gobierno nacional; nosotros vamos a reforzar la seguridad para que no vaya a haber retaliaciones”, dijo la gobernadora, según la FM.

Los recursos de la Tasa de Seguridad han financiado inversiones para la Fuerza Pública.
Los recursos de la Tasa de Seguridad han financiado inversiones para la Fuerza Pública. Foto: Gobernación del Valle

“Es importante porque se logró establecer su culpabilidad en muchas cosas que se generaban en Tuluá, como la inseguridad y las extorsiones; esperamos que eso se pueda mejorar y brindarle la seguridad que le estamos dando a los tulueños”, agregó.

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Cali

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Cali

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

Salud

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Cali

Primera protesta en Colombia este año por alza en el pasaje: habitantes de esta ciudad bloquearon las calles

Cali

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

Cali

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

Política

Isabel Zuleta, bajo la lupa de la Corte: abren investigación previa por actuación en procedimiento relacionado con alias Pipe Tuluá

Nación

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Cali

Lo que dijo la Dian tras el asesinado del director seccional Tuluá: “Todo acto de violencia”

Alias Pipe Tuluá es el máximo líder de la banda La Inmaculada, que aterroriza a los habitantes del Valle del Cauca con el cobro de extorsiones, homicidios y narcotráfico.

Aunque está preso, según las autoridades, ha convertido los centros penitenciarios en sitios de operaciones criminales. Está relacionado con concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Gustavo Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

En un post en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que ya le dio el visto bueno a la extradición de Tuluá: “Hace meses, firmé la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe del narco en el Valle del Cauca. Ante su reposición a la Corte Suprema (de Justicia), negada por ella, hace semanas he dado la orden de su envío a EE. UU.”.

El mensaje del presidente Gustavo Petro se conoce a pocos días de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington, donde la extradición podría ser uno de los puntos más sensibles, pues los norteamericanos han manifestado reparos frente al manejo que Petro le ha dado en el marco de las negociaciones de paz que tiene con los grupos ilegales.

Más de Cali

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

En el mes de febrero ya se habían retirado unas gotas que incluso causaron la muerte de un ciudadano

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Vías cerradas en ambos sentidos en Yumbo por inconformidad con tarifas del transporte

Primera protesta en Colombia este año por alza en el pasaje: habitantes de esta ciudad bloquearon las calles

Cambio de taches en varios puntos de la ciudad. Carrera primera con 44.

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

Accidente en la vía Panamericana y algunas de las víctimas.

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

Cuidado integral de la primera infancia en Cali

Cali pone en marcha servicio nocturno gratuito para el cuidado integral de la primera infancia

Grave accidente en la vía Panamericana.

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Noticias Destacadas