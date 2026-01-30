Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

La gobernadora del Valle, Dilián Francisca Toro, anunció que ordenó reforzar la seguridad en el municipio de Tuluá tras la inminente extradición de Andrés Felipe Marín Silva.

Se trata de alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la organización delincuencial La Inmaculada, señalada de graves delitos en ese municipio del Valle.

“Fue un trabajo que hicimos con el alcalde y la fuerza pública de Tuluá para recuperar la seguridad; se logró este resultado que lo decidió el presidente y el Gobierno nacional; nosotros vamos a reforzar la seguridad para que no vaya a haber retaliaciones”, dijo la gobernadora, según la FM.

Los recursos de la Tasa de Seguridad han financiado inversiones para la Fuerza Pública. Foto: Gobernación del Valle

“Es importante porque se logró establecer su culpabilidad en muchas cosas que se generaban en Tuluá, como la inseguridad y las extorsiones; esperamos que eso se pueda mejorar y brindarle la seguridad que le estamos dando a los tulueños”, agregó.

Alias Pipe Tuluá es el máximo líder de la banda La Inmaculada, que aterroriza a los habitantes del Valle del Cauca con el cobro de extorsiones, homicidios y narcotráfico.

Aunque está preso, según las autoridades, ha convertido los centros penitenciarios en sitios de operaciones criminales. Está relacionado con concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Gustavo Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

En un post en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que ya le dio el visto bueno a la extradición de Tuluá: “Hace meses, firmé la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe del narco en el Valle del Cauca. Ante su reposición a la Corte Suprema (de Justicia), negada por ella, hace semanas he dado la orden de su envío a EE. UU.”.

El mensaje del presidente Gustavo Petro se conoce a pocos días de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington, donde la extradición podría ser uno de los puntos más sensibles, pues los norteamericanos han manifestado reparos frente al manejo que Petro le ha dado en el marco de las negociaciones de paz que tiene con los grupos ilegales.