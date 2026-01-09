MUNDO

Trump confirma fecha de reunión con Petro y lanza advertencia: “Deben detenerse”

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en sus redes sociales.

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 6:55 p. m.
Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió este viernes, 9 de enero, un nuevo mensaje sobre la reunión que sostendrá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en Washington, y aseguró que se realizará a principios de febrero.

“Espero tener una reunión con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los EE. UU., pero la cocaína y otras drogas deben detenerse de entrar en los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, dice el mensaje.

Anuncio de Donald Trump en Truth
Anuncio de Donald Trump en Truth Foto: Truth/DonaldTrump

El pronunciamiento se dio después de que Colombia y Estados Unidos acordaran realizar “acciones conjuntas” para golpear a la guerrilla del ELN, mientras que Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados en Colombia y jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, convocó a una cumbre para combatir a EE. UU.

En su primera llamada telefónica, los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump se comprometieron a golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Sus declaraciones se dieron el día siguiente de la conversación, en la que los presidentes bajaron el tono tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de posibles acciones militares en Colombia.

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump
En la llamada que tuvo lugar esta semana, Petro aceptó una invitación de Trump a la Casa Blanca.

El presidente de Colombia intenta asumir un rol protagónico en la región. Su gobierno afirmó en un comunicado que Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano, visitará a Petro en el palacio de gobierno de Bogotá, sin precisar una fecha.

Gustavo Petro responde a cumbre criminal de Iván Mordisco y advierte riesgos para las elecciones

Por su parte, el mandatario colombiano informó a Trump sobre la visita de Rodríguez a la capital de Colombia y se ofreció como un “mediador” en las comunicaciones entre Washington y Caracas, según dijo Benedetti a medios. Además, reafirmó que Colombia reconoce a la sucesora de Maduro como mandataria interina.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros, en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Presidente Gustavo Petro, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Donald Trump, Delcy Rodríguez.
Según Benedetti, Petro solicitó ayuda a Trump para “golpear duro al ELN” porque los guerrilleros “siempre terminaban en Venezuela” para esquivar a la fuerza pública colombiana.

Ambos mandatarios han chocado repetidamente en temas como narcotráfico. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encontraban en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Con información de AFP*

