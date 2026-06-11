Gustavo Petro asegura que trabaja con Donald Trump “codo con codo”: los detalles de su columna en el ‘Washington Post’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió una columna de opinión para el prestigioso medio de comunicación The Washington Post, donde pudo exponer lo que sería un trabajo conjunto con Estados Unidos para unir esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en el país.

Petro, desatado, a diez días de las elecciones. El presidente carga contra todos: De la Espriella, EE. UU. y Arizabaleta, sus blancos

El mandatario colombiano comenzó hablando de la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense el pasado mes de febrero en la Casa Blanca y dijo que “tras la reunión salimos del Despacho Oval con un objetivo común: detener el flujo letal del narcotráfico y la violencia criminal transnacional que azota a nuestras dos grandes naciones”.

“En los meses transcurridos desde entonces, como antes, mi gobierno ha trabajado estrechamente con nuestros amigos en Washington para traer paz y estabilidad a nuestra región”, dijo Petro en su columna de opinión.

Donald Trump le pidió a Petro más acción contra la producción y el tráfico de droga desde Colombia. Foto: Presidencia - AP

“Hoy, desde las montañas de Colombia hasta las calles de Estados Unidos, el esfuerzo conjunto está dando frutos. Al concluir mi mandato como presidente de Colombia, agradezco al presidente Trump su colaboración y me enorgullecen los resultados que hemos logrado juntos”, aseveró.

Petro sostiene que Colombia ha sido un aliado clave de Estados Unidos en la lucha antidrogas. Destaca cifras de incautaciones de cocaína, destrucción de laboratorios, extradiciones y capturas relacionadas con el narcotráfico. Por otro lado, argumentó que estos resultados han contribuido a salvar vidas y debilitar las organizaciones criminales.

“Uno de los objetivos más importantes que comenté con el presidente fue combatir el narcotráfico desde su raíz, mucho antes de que sustancias peligrosas lleguen a manos de nuestros ciudadanos”, dijo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Foto: Presidencia

También presenta la política de paz total como una estrategia que combina negociación con grupos armados cuando es posible y acción militar cuando es necesaria. Petro afirmó que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc están perdiendo fuerza.

“Es importante confiscar directamente los productos ilícitos y desmantelar las redes de suministro y las fuentes de ingresos del crimen organizado, pero también lo es llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos”, aseveró el presidente colombiano.

Finalmente, subraya la importancia de mantener una relación de cooperación con Estados Unidos y expresa disposición a trabajar junto a Trump pese a las diferencias políticas entre ambos.

El presidente Donald Trump ha sido enfático en combatir el narcotráfico en la región Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

“Los resultados que hemos logrado hasta ahora son solo el comienzo; con una colaboración continua entre Estados Unidos y Colombia, podemos realmente hacer que las Américas vuelvan a ser grandes", escribió.