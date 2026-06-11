Petro, desatado, a diez días de las elecciones. El presidente carga contra todos: De la Espriella, EE. UU. y Arizabaleta, sus blancos

Faltan diez días para la segunda vuelta de las elecciones y el presidente Gustavo Petro no para los ataques en sus redes sociales y discursos en un escenario en el que el candidato del continuismo, Iván Cepeda, se está quedando atrás en las encuestas, de cara a las votaciones del 21 de junio.

Una de sus batallas fue librada contra la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, la congresista de su partido que emitió una medida cautelar pidiendo suspenderlo del cargo de manera provisional, para luego bajarle el tono a la medida reduciéndola a una notificación a la Presidencia del Senado.

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Petro sigue en sus funciones y hasta legisladores de la oposición, como Hernán Cadavid del Centro Democrático, dejaron claro que la presidenta de la corporación no podía ordenar esa medida, pero la escena se convirtió en gasolina para una extensa confrontación contra Arizabaleta, quien promete revelar este mismo jueves pruebas contra el mandatario.

La fallida suspensión llegó cuando el mandatario estaba de visita en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, justo cuando el presidente tenía acceso a micrófonos internacionales que utilizó para atacar al candidato presidencial opositor, Abelardo de la Espriella, y asegurar que estaba siendo blanco de una supuesta extorsión por parte de una congresista de su partido.

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“La firmeza de la patria de Abelardo ha tomado la decisión de no cumplir en la justicia colombiana sus deberes y derechos como ciudadanos colombiano, si no acudir a una justicia extranjera que para él es su justicia de compatriotas. Es su patria”, le dijo Petro al candidato opositor.

Petro vinculó a la firma de abogados del aspirante presidencial, De la Espriella Lawyers, con el jurista Hollman Ibáñez y la representante Arizabaleta, lo que llevó a esa compañía a emitir un comunicado desmintiendo al jefe de Estado.

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Y aún estando en Nueva York, pisando suelo estadounidense, arremetió contra su homólogo de ese país señalándolo una vez más de querer influir en las elecciones colombianas, pese a que él en otras ocasiones opinó sobre comicios de otras naciones.

“Al presidente Donald Trump le informó que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros. Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas”, dijo Petro desde el Consejo de Seguridad de la ONU.

Petro asegura que persisten los bloqueos a Venezuela, Cuba e Irán y habla de una “manipulación a la ciudadanía” con inteligencia artificial. Mientras el jefe de Estado utiliza su vitrina internacional como atril previo a las elecciones, en Colombia el candidato opositor prometió “castigarlo” si se convierte en su sucesor en la Casa de Nariño.